Deliveroo, iPhone Kuyruğundaki Apple Fanatiklerini Doyuracak

Bir yemek sipariş sitesi olan Deliveroo, Apple Store önünde iPhone kuyruğunda olan kullanıcılarına hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Yeni bir iPhone tanıtıldığında satışa çıkmadan birkaç gün önce Apple Store önüne gidip ‘kamp’ kurmak bir gelenektir. Fakat günümüzde sanal mağazalar nedeniyle Apple Store önündeki kuyruklar her geçen sene biraz daha azalıyor.

İngiltere merkezli yemek sipariş sitesi olan Deliveroo, hem Apple Store önündeki kuyrukların son bulmaması hem de kuyrukta bekleyen müşterilerin açlık nedeniyle yerlerini kaybetmemesi için Apple fanatiklerine muhteşem bir kampanya duyurdu.

Deliveroo, 2018 model bir iPhone satın almak için Apple Store önünde bekleyen Apple fanatiklerinin açlıkla ilgili bir sorun yaşamaması için Apple hayranlarına özel hizmet vereceğini açıkladı.

Buna göre Deliveroo’dan sipariş verirken tek yapmanız gereken bulunduğunuz Apple Store’u işaretlemek. Deliveroo, en yakın restorandan dilediğiniz yemeği sipariş etmenizi sağlıyor. Sitenin herhangi bir indirim uygulayıp uygulamadığı ise bilinmiyor.

Ne yazık ki Deliveroo’nun bu hizmetinden ne Apple’ın anavatanı ABD’deki Apple hayranları ne de Türkiye’deki Apple hayranları faydalanamıyor. Deliveroo yalnızca Avustralya, Belçika, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, İrlanda, Hollanda, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık’ta hizmet veriyor.