Dell, 5K Çözünürlüklü Yeni Monitörünü Tanıttı

Dell, özellikle profesyonel alanda üretkenliği artırmak için tasarladığı yeni UltraSharp monitörünün tanıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca şirket, yeni monitörünün fiyatını da açıkladı.

Bugün aynı anda birden çok cihaza bağlanabilen klavye ve faresini duyuran Dell, ayrıca yeni UltraSharp monitör varyantlarının da tanıtımını gerçekleştirdi. Bunlardan en büyüğü de UltraSharp 40 Curved U4021QW'ydu.

Teknoloji devinin UltraSharp 40 Curved ile hedeflediği kitle iş ortamları oluyor. Peki, %100 sRGB'li 5K çözünürlüklü bu IPS panelin ne gibi özellikleri bulunuyor ve kullanıcılarına neler vaat ediyor?

Dell, UltraSharp 40 Curved'ü tanıttı

UltraSharp 40 Curved, yukarıda da söylediğimiz gibi 5K çözünürlüğe sahip ve 60 Hz'lik ekran tazeleme oranı bulunuyor. %100 sRGB, %100 Rec.709 ve %98 DCI-P3 renk takımlarını kapsayan bu ekranın griden griye tepki süresi 5 milisaniye. Dell ComfortView Plus da ekranın renk performansını etkilemeden düşük mavi ışık yayılımını sağlayabiliyor. Ekran, 3,5 mm ses çıkışına ek olarak entegre çift 9 W hoparlör de bulunuyor.

Tabii böyle bir monitörde port sayısı da oldukça fazla. Monitörde DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Thunderbolt 3, USB aşağı yönlü akım ve yukarı yönlü akım, RJ-45 Ethernet portları bulunuyor. Bunlara ek olarak MAC adresi doğrudan geçişini, PXE Boot'u ve Wake-on-LAN'ı da destekliyor.

Sadece panel ağırlığı 9,5 kg olan, stant ve kablolarıyla 13,8 kg ağırlığa ulaşan, iki PC girdisinin bağlanabildiği Dell UltraSharp 40 Curved U4021QW'nun fiyat etiketi ne olacak? 28 Ocak'ta satışa çıkacak olan bu monitörün fiyatı, 2.099,99 dolardan (vergisiz 15 bin 500 TL) başlıyor.