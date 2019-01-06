Teknolojide her geçen gün denenen yeniliklere ilginç bir fikir eklendi. Dell, çift ekranlı bir laptop patenti aldı.

Elektronik cihazlardaki “her şeye biraz daha şey ekleme” savaşı hiç hız kesmeden devam ediyor. Aklında tam olarak bir şey oluşmayanlar için şu şekilde somut bir örnek sunabiliriz: Hepimizin bildiği gibi bu savaş telefon ekranlarının büyümesiyle başladı, çift kameralı telefonlar dört kameralı oldu, iki ekranlı telefonlar geldi ve gelecekte neler bizi bekliyor hiçbir fikrimiz yok. Telefon sektöründen bilgisayar sektörüne geçiş yaparsak Dell, aldığı yeni patentiyle bu trende ayak uydurmaya çalıştığını bizlere kanıtlamış durumda.

Dell’in ikisi bir arada hibrit bilgisayar tablet cihazı, bir değil tam iki ekrana sahip olacak. En nihayetinde bir ekrandan daha iyi bir şey varsa o da iki ekran olacaktır.

3 Ocak tarihinde ABD Patent ve Marka Ofisi’nden olay alan patentte birden fazla çıkarılabilir ekrana sahip bir laptop kolaylıkla görülebiliyor. Bir klavyeye sahip gövde, iki adet ekran arasında bulunuyor. Bu sayede bilgisayarı hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz.

Bilgisayarı bir laptop olarak kullanmak isteyenler yalnızca ekranı yukarı kaldırıp işlerine devam edebilirken tablet olarak kullanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise alttaki ekranı yerinden çıkarmak. Bunun yanı sıra bir sunum yapmak isteyenler de bir ekranı seyircilere çevirirken diğer ekranı kendilerine dönük şekilde tutabilirler. Son olarak küçük ekrandan yakınan kullanıcılar, Dell’in laptopunun iki ekranını yan yana takarak geniş ekranlı bir laptop olarak da kullanabilirler.

Tüm patent haberlerimizde söylediğimiz gibi, şu an için gerçek olmayan cihaz bir fikir aşamasında. Onlarca farklı ve yararlı yönü olan cihazı ileride görebilir miyiz? Bu kadar artı yönü göz önünde bulundurulduğunda görmememiz için bir sebep yok. Tabii ki teknoloji tüm bu fikirleri hayata geçirmeye el verdiği sürece.