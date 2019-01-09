Dizüstü bilgisayar piyasasının öncülerinden olan Dell, oyuncuları fazlasıyla heyecanlandıracak yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019, oyuncular açısından muhteşem gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük üçüncü kişisel bilgisayar üreticisi olan Dell, amiral gemisi segmentindeki en yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Alienware Area-51m’in yanı sıra, NVIDIA GeForce RTX 20 serisi grafik kartlarından güç alan m15 ve m17 dizüstü bilgisayarlarını, ayrıca yeniden tasarlanan G5 ve G7 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

8. ve 9. nesil Intel işlemcilerden güç alan Alienware Area-51m, 6GB GDDR6 RAM’li GeForce RTX 2060, 8GB GDDR6 RAM’li GeForce RTX 2070 ve 8GB GDDR6 RAM’li GeForce RTX 2080 grafik kartları ile gerçek bir görsel şölen sunuyor. 64GB RAM, 2.5Gbps Ethernet teknolojisi, 17 inç 144Hz ekran, Intel Z390 anakart ve yükseltilebilir grafik özellikleri ile oyuncuların bir dizüstü bilgisayardan bekleyebilecekleri tüm özelliklere sahip.

Bağlantı noktasına baktığımızda ise cihazın üç adet USB 3.1, bir adet Thunderbolt 3, bir adet HDMI 2.0, bir adet Mini-DisplayPort 1.4, bir adet kulaklık ve mikrofon girişi, bir adet Gigabit Ethernet ve bir adet Alienware Graphics Amplifier girişine sahip olduğunu görüyoruz. 90W/s’lik bir pile sahip olan bataryaya sahip olan Alienware Area-51m, günlük kullanımda standart bir kullanım süresi sunsa da konu oyun oynamaya geldiğinde bir prize ihtiyacınız olabilir.

Yeni tanıtılan Dell m17’nin yanı sıra daha uygun fiyatlı bir m15 de tanıtan Dell, cihazın NVIDIA GeForce RTX 20 Serisi grafik kartına ve 8. nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcilere sahip olduğunu duyurdu.

15 inç ve 17 inç olmak üzere iki ayrı varyantla tanıtılan yeni Dell G7 ise 60Hz ve 144Hz olmak üzere iki ayrı ekran yenileme hızı sunuyor. 60Hz’lik model, UHD çözünürlük sunarken; 144Hz’lik model Full HD çözünürlük sunuyor. Nvidia GeForce GTX 1050Ti, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2080 Max-Q grafik kartlarına sahip olan cihaz, 8GB ve 16GB RAM seçenekleri, 1TB hibrit HDD ve 1TB NVMe SSD özellikleri sunuyor.

Dell G5 ise 15 inçlik tek bir ekran varyantına sahip. Ancak G7’de olduğu gibi 144Hz ve 60Hz’lik farklı ekran yenileme hızı seçenekleri bulunuyor. GTX 1050Ti, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2080 Max-Q grafik kartı seçeneklerine sahip olan G5, alt varyantta 8. nesil Intel Core i5-8300HQ işlemci, üst varyantta ise Intel Core i7-8750HQ işlemci ile geliyor. 32GB’a kadar RAM kapasitesi sunan Dell G5, 2TB’a kadar HDD sunarken 1TB NVMe SSD’ye sahip.

Ürünlerin vergiler hariç fiyatlandırması ise şu şekilde olacak: