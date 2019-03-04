Dell'in G5 15 dizüstü oyun bilgisayarının ürün sayfasında Nvidia'nın henüz duyurusunu yapmadığı RTX 2050 ekran kartının kullanıldığı ifadeleri yer aldı.

Bilgisayar üreticisi Dell, ‘yanlışlıkla’ Nvidia’nın yeni ekran kartının tanıtımını yaptı. Dell, G5 15 oyun dizüstü bilgisayarında, Nvidia’nın henüz duyurmadığı RTX 2050’i grafik kartının yer aldığını yazdı.

Bu bilgi, bilgisayarın özelliklerinin sergilendiği sayfanın “Ports & Slots” (Bağlantı Noktaları ve Yuvalar) bölümünde yer alıyordu. Bölümde şöyle bir yazı bulunuyordu:

“RTX 2060’ın bulunduğu sistemde USB C Thunderbolt ve RTX 2050’nin bulunduğu sistemde USB-C DisplayPort kullanılacak.”

Ortaya ‘yanlışlıkla’ çıkan bu bilgi, Nvidia’nın mobil pazarlar için planladığı giriş seviyesi Turing RTX GPU’ya dair bir işaret olabilir. Bunu destekleyen diğer bir detay ise GeForce RTX 2050’nin geçtiğimiz Aralık ayında Geekbench’te ortaya çıkması.

Tabii tüm bunlar yanlış anlaşılma da olabilir, GTX 2050 yazmak yerine yanlışlıkla RTX 2050 yazılmış olabilir. Bunun cevabını ise zamanla öğreneceğiz.