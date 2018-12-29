Dell, Yıllar Sonra Yeniden New York Borsası’nda İşlem Gördü

Neredeyse altı yıldır özel bir şirket olan Dell, cuma günü itibariyle New York Borsası’ndaki aktivitelerine geri döndü.

Halka arz prosedürünü pas geçmek isteyen Dell, karmaşık bir satın alma sürecinin ardından yaklaşık 24 milyar dolara VMware takip hissesi almıştı. Dün 46 dolardan açılan hisseler, 45.41 dolardan kapandı.

2013 yılında şirket CEO’su Michael Dell ve Silver Lake, Dell’i özel firma haline getirmek için işbirliği yapmıştı. İkili, 24.4 milyar dolar harcayarak şirket hisselerini satın almış ve borsadan çekmişti. O günden bu yana giderleri azalırken gelirleri gittikçe artan teknoloji devi, sermaye piyasalarına geri dönmeye karar verdi.

Dell’in ürettiği PC’leri herkes biliyor. Onun dışında da firmanın çeşitli girişimleri bulunuyor. Ayrıca bir kaç yıl önce EMC’yi satın alan firma o günden bu yana bulut bilişimde de önemli işler yapıyor.

Şirketin borsada kullanılacak isim kısaltması ise Dell oldu. En yüksek 46.50 düzyine ulaşan şirket hisseleri artık alım satım işlemlerine açık.