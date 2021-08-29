Delta Varyantı, Hamilelerde Ölümcül Sonuçlar Yaratıyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuran hamile bireylerde hastalığın çok kolay bir şekilde kötüye gittiğini açıkladı. Gebe kaybında artış yaşandığını belirten Akelma, gebelerin aşılanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

COVID-19 virüsünün pandemi korkusunu tekrar körükleyen delta varyantı, daha önce birçok kendine has özelliğiyle gündeme geldi. Gençleri daha çok etkilemesi ve birçok COVID-19 bilindik semptomuna neden olmaması, bunlardan bazılarıydı. Daha bulaşıcı olması nedeniyle vakalarda tekrar artış yaratan varyantın bir yeni özelliği de Türk bir doktor tarafından gündeme getirildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, delta varyantının özellikle hamilelerde ölümcül sonuçlara yol açabildiğini ifade etti. Görev yaptığı hastanede hamile kadın kayıplarının artmasından yola çıkarak bu açıklamayı yapan Akelma, sonuç her zaman ölüm olmasa da COVID-19 kapan hamilelerin durumunun kısa sürede kötüleştiğini belirtti.

Delta varyantı hamile bireylere daha fazla etki ediyor

Koronavirüsün Diyarbakır’daki seyri hakkında konuşan Doç. Dr. Hakan Akelma, delta varyantının yayılma gücü nedeniyle vakalarda büyük artış yaşandığını belirtti. Bölgede aşılanma oranlarının düşük olmasının da bunda büyük etkisi olduğunu ifade eden Akelma, hastanenin gördüğü vaka sayısında bu ay pik yaşandığını aktardı.

Özellikle aşı olmayanların virüsü kaptıktan sonra doğrudan hastaneye başvurduğunu vurgulayan uzman doktor, durumu hızla kötüleşen hastaların profilinden de bahsetti. Hastaneye COVID-19 nedeniyle başvuran hamilelerin hastalığının kötüye gitme ihtimali ve hızının çok yüksek olduğunu ifade eden Akelma, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Gebe hastalar, çok fazla koronavirüs ilacı kullanamıyorlar, hastalık bunlarda çok hızlı ve ölümcül seyrediyor. Delta varyantının ölümcül seyretmesinden kaynaklı gebe kaybımız fazla, bu yüzden gebelerin aşılanması önemli bir konu. Delta varyantı gebelerde çok hızlı yayılıyor. İki ay içerisinde 6 gebe kaybımız var. Şu anda yoğun bakımımızda hamile bir hasta yatıyor. O da entübe ve genel durumu çok kötü. Normal kişilerden farklı olarak hamile hastalarda çok hızlı ve agresif seyirli görüyoruz."