Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi'ni Kapatıyor

Yayın hayatına 16 yıldır devam etmekte olan Vatan Gazetesi, günlük gazete olarak yayın hayatını noktalıyor. Vatan Gazetesi artık Milliyet Gazetesinin haftasonu eki olarak basılacak.

Gerçekleştirdiği satın alımlarla son bir yıl içinde Türk medyasına damga vuran Demirören Medya Grubu, İlk baskısını 2002 yılında çıkartan ve 2011 yılında Demirören-Karacan ortaklığı tarafından satın alınan Vatan Gazetesi’ni kapatma kararı aldı.

Gazete çalışanlarına bir açıklama yapan Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, ‘’Bugün son baskıyı yapıyoruz.’’ diyerek Demirören Medya Grubu’nun kapatma kararını çalışanlara duyurmuş oldu.

Ancak bu kapatma kararı, Vatan Gazetesi’nin tamamen son bulacağı anlamına gelmiyor. 1 Kasım 2018 tarihi itibari ile Vatan Gazetesi, 1950 yılından bu yana varlığını sürdüren Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak yayın hayatını sürdürecek.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini İsmail Yuvacan'ın yaptığı Vatan Gazetesi, imtiyaz sahibi Demirören Medya Grubu olmak üzere Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş tarafından çıkarılıyordu. Vatan Gazetesi'nin internet sitesi üzerinden haberciliğe devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.