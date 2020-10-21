TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, yaptığı açıklamada 2021 yılında demiryolları taşımacılığının özel şirketlere açılabileceğini söyledi. Uygun, demiryollarına 167,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

Türk Demiryolu Zirvesi kapsamında “Demiryolları Reformu” adlı panelde TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun açıklamalar yaptı. Uygun açıklamalarında demiryollarının alternatif taşımacılık yollarına kıyasla avantajlarına değindi.

Demir yolunun lojistik ve lojistiğe bağlı sanayi üretiminin hızını, kabiliyetini kapasitesini artıran ulaşım modu olduğunu söyleyen Uygun, dünyada 21. yüzyıla damgasını vuran ulaşım olduğunu söyledi. Bu alandaki yatırımların maliyetinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Demiryollarına 167,5 milyar dolar

Türkiye’nin bütünsel kalkınma hedefleri için sürdürülebilirliği sağlamak için demir yollarına önemli yatırımlar gerektiğini söyleyen Uygun, "Bu gereklilikten dolayı hükümetlerimizce son 18 yılda devlet politikası haline dönüştürülmüş olan demir yollarımıza 167,5 milyar liralık yatırım yapılmıştır" dedi.

Diğer ulaşım modlarının çok hızlı gelişmesi, lojistik sektöründeki ihtiyaçların ve yolcu beklentilerinin değişmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir demiryolu sektörü için yeniden yapılanma gerektiğini söyleyen Uygun, bu alanda dünyadaki reform örneklerinin de olduğunu söyledi.

Uygun, devletin yükümlülüklerini ve harcamalarını sağlamak, demiryolu sektörünün ulaşımdaki payını arttırmak gerektiği gibi hedeflere değindi. Almanya ve Rusya’nın reformlarını ve bu reformların getirdiği ferahı örnek veren Uygun, son olarak da Fransa, İngiltere, İspanya, Ukrayna ve Hindistan’da benzer gelişimler yaşandığını söyledi.

Yolcu taşımacılığında da serbestleşme

Uygun yaptığı açıklamada Türkiye’deki demiryolu taşımacılığın oranının çok düştüğüne değindi. Bu sektörün ülkelerin kalkınmasındaki önemine değinen TCDD Genel Müdürü, "Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici rol oynayan demir yollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir demir yolu sektörünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Demir yolu sektörüne son yıllarda yapılan büyük yatırımların artarak sürdürülmesinin yanında sektörün düzenlenmesi ve TCDD'nin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur" dedi.

Türkiye’nin demir yolu yatırımlarının gelişimini de anlatan Uygun hem altyapı anlamında hem de sektörün payının artması için çalışmalar yaptığını söyledi. Sektörün aktörlerinin etkinleşmesi için de reformların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu amaçla yapılan TCDD reformlarını anlattı.

Türkiye ile çalışmaya devam

İtalyan Demiryolları (FS) Uluslararası İş Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Giovanni Rocca da "Çalışmaya uzun yıllar önce başladık. Bu yüzden TCDD'nin nasıl evrim geçirdiğini ve nasıl hedefleri olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ulaşım sektörü açısından önemli bir ülke olduğunu söyleyen Rocca, "İstanbul'da, holdingimizin bir ofisi var ve Türkiye'de 10 yıldan fazla süredir çalışmaktayız. İstanbul ve Ankara'daki yüksek hızlı tren için bakım merkezlerini oluşturduk. Boğaz'daki tüneller üzerinde çalıştık. Biz Türkiye ile yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz" dedi.