Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Yeni Ebola Salgını

Şu an dünya COVID-19 salgınıyla boğuşuyor ancak özellikle Afrika başta olmak üzere bazı bölgelerde diğer ölümcül hastalıklar yok olmuş değil. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkenin kuzeybatısında yeni Ebola salgını başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Equateur eyaletinin başkenti Mbandanka’daki Wangata sağlık bölgesinde yeni bir Ebola virüsü salgını başladığını duyurdu.

Ülkenin sağlık bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Wangata’da 6 Ebola vakası tespit edildi. Bu vakalardan dördü hayatını kaybederken iki tanesi gözetim altında tutuluyor. Bu altı vakanın üçü, laboratuvar testleriyle onaylanmış durumda ve daha fazla kişide de bu virüsün tespit edileceği düşünülüyor.

Yeni Ebola salgını:

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu, insanların yüzleştiği tek sağlık sorununun COVID-19 olmadığının bir göstergesi. Dikkatimizi salgın üzerinde yoğunlaştırsak da DSÖ, diğer sağlık sorunlarını da gözlemlemeye ve cevap vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu, dünyanın en büyük kızamık salgınını yaşayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde virüsün ilk kez tespit edildiği 1976 yılından bu yana 11. Ebola salgını. Mbandaka ve çevresiyse 9. Ebola salgınını yaşıyor.

DSÖ Afrika Bölgesel Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, “Oldukça zor bir zamandayken yaşanıyor ancak DSÖ, salgınla başa çıkabilme konusunda kapasiteyi yükseltmek için son iki yıldır sağlık yetkilileriyle, Africa CDC (hastalık kontrol ve önleme merkezi) ile ve diğer ortaklarla birlikte çalışıyor. DSÖ, bölgesel önderliğini sağlamlaştırmak ve verilen tepkinin hızlandırılmasını desteklemek için bir takım göndermeyi planlıyor” dedi.

DSÖ’nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre örgüt, 2018 yılında oluşturulan kapasitenin bir parçası olarak bu salgınla başa çıkılabilmesi için hâlihazırda Mbandaka’da bulunuyor. Ekip, örnek toplama ve test etme konusunda da desteğini sunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki salgınların bilançoları şöyle: