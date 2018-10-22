Deney Yaparken Evi Havaya Uçuran Türk Lise Öğrencileri

Sultangazi'de yaşayan iki lise öğrencisi, bilim aşkına yaptıkları deneyle neredeyse canlarından oluyordu.

20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen olayda Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.’yi ders çalışmak için evine davet etti. Bir süre önümüzdeki süreçteki vizelerine çalışan ikili deney yapma kararı aldı.

Kimyasal çalışmalarla uğraşan öğrenciler, evde bir patlamaya sebebiyet verdi. Yaşanan patlamada Muhammed Ali ve Tarık yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali'nin annesi Derya G., patlama sesinin ardından koşarak gittiği mutfakta gördükleri karşısında şok geçirdiğini belirtti. O an sadece çığlık atarak yardım isteyen annenin imdadına komşuları koştu ve iki genç, anneyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Yukarıdaki görüntüler itfaiye yetkilileri yangını kontrol altına aldıktan sonra çekildi. Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarık G., tedavisinin ardından taburcu edilse de vücudunda 2. derece yanıklar olan Muhammed Ali, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Lise öğrencisinin tedavisi halen sürüyor.