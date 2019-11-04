Deniz Kıyısında Görünümü 'Beyin'e Benzeyen Bir Canlı Bulundu

Avustralya'da bir kadın, plajda beyin gibi görünen tuhaf bir yaratığa dokunduktan sonra uyuşma hissettiğini belirterek sosyal medyada yardım istedi. Beyine benzeyen ilginç tür, Ascidiacea sınıfında bir deniz canlısı çıktı.

Avustralya'da Raquel Williams adlı bir kadın, plajda beyine benzeyen tuhaf bir yaratığa dokunduktan sonra uyuşukluk hissetti. Ardından konuyu Facebook'taki Field Naturalists of Tasmania sayfasında paylaşarak yardım istedi.

Raquel, sayfada tuhaf pembemsi canlının resmini yayınladı ve, "Biri bana bunun ne olduğunu söyleyebilir mi? Annem ve ben onları plajda görmeye devam ettik ve dokunduğumda beni uyuşturdu. Yumuşakça gibi ama sert - ne tür bir deniz yaratığı?" diye sordu. Molle Lincton adlı kullanıcı, "Beyin gibi görünüyor. Birisi kaybetmiş olabilir." şeklinde komik bir cevap verdi. Raquel ardından, "Hayır beyin değil, birden fazla bulduk - bu bir tür deniz yaratığı." dedi.

Sonunda Tazmanya Müze ve Sanat Galerisi'nde bulunan omurgasızlar hayvanat bahçesinin sorumlusu Dr. Simon Grove, kadının imdadına yetişti ve beyin görünümlü ilginç yaratığın Ascidiacea sınıfında bir deniz canlısı olduğunu ve muhtemelen dünyada yaygın görülen ancak bölgede pek rastlanmayan Botryllus Schlosseri türünden olduğunu söyledi.

Raquel beyin benzeri yaratığı tanımlamaya yardım ederken, Ros Barnett adlı bir kullanıcı daha benzer bir karşılaşmadan sonrası yaşadığı korkutucu semptomları bildirdi. Barnett, "Birkaç yıl önce Bruny adasındaki bir plajda kıyıya vuran bir 'şeye' dokundum. Şişen dudaklarım ve ciddi anlamda tahriş olan gözlerim yüzünden korkunç bir sıkıntıya girdim." dedi. Ancak bir diğer kullanıcı, zehirli olmadıklarını, ancak hassas ciltlere dokunarak tahriş edebildiklerini söyledi.