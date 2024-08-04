Denizatları, diğer hayvanların aksine mideye sahip değil. Peki mideleri olmadan nasıl yemek yiyorlar?

Küçük bir vücuda sahip olan denizatlarının ilginç bir şekilde midesi yok. Bir canlının midesinin olmamasını hayal etmek bile zor geliyor değil mi? Üstelik ornitorenk ya da akciğerli balıklarda da aynı durum söz konusu.

Biz bugün içeriğimizde, bu durumu denizatları üzerinden anlatacağız. Denizatlarının neden midesi yok ve mideleri olmadan nasıl besleniyorlar?

Temelden başlayalım. Denizatlarının neden midesi yok?

Bildiğiniz üzere denizatlarının minik ve ince bir vücudu var. Midesiz olmaları, hafif ve çevik kalmalarını sağlıyor. Böylece hem yüzerken hem avlanırken daha rahat oluyorlar. Ayrıca avladıkları yiyecekler (plankton, küçük kabuklular vb.) de mideye gerek kalmadan bağırsaklarda sindirilebiliyor.

Bu sayede yiyecekleri hızlıca sindirip enerjiyi hemen kullanabiliyorlar. Mide, yiyecekleri sindirmek için enzim ve asit üretirken enerji kullandığından denizatlarının enerjisini fazla tüketebilirdi. Yani şu an mideleri olmadan hayatta kalma şansları artıyor da diyebiliriz.

Peki mideleri olmadan nasıl besleniyorlar?

Yiyecekleri, uzun bir tüp şeklindeki ağızlarıyla emerek alıyorlar. Avları, ağızlarından hemen bağırsaklarına geçiyor ve sindirim sistemleri hızlı bir şekilde parçalanma, emilme işlemi gerçekleştiriyor. Sindirim enzimleri, bağırsaklarda salgılanıyor.

Ayrıca denizatları, mideleri olmadığından yiyecekleri depolayamadığı için sürekli olarak avlanıp beslenmek zorunda. Bu yüzden hem sık sık hem de küçük miktarlarda yiyecek tüketiyorlar. Kısacası yiyecekleri hızlıca sindirip enerjiye dönüştürmeleri, hayatta kalmalarına katkı sağlıyor.

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