Denize Dökülen Plastiklere Dikkat Çektirecek Fotoğraflar

Doğada yok olması bin yılı bulan plastikler, okyanusları ele geçirmiş durumda. Denizlerdeki doğallığı yok eden kirliliği, bir fotoğrafçı farkındalık yaratmak için topladı ve dekor olarak kullandı.

Dünyada her 60 saniyede bir kamyon dolusu plastik okyanuslara boşaltılıyor. Farkındalık oluşturmak isteyen sanatçı Benjamin Von Wong, insanların gözünde canlanması için fotoğraflar çekti. Wong, ekibiyle birlikte plastik toplayıp dekor haline getirirken de çektiği fotoğrafları paylaştı.

Temizlik ve geri dönüşümün tek başına yeterli olmadığını ve bu nedenle sorunun kaynağına inilmesi gerektiğini söyleyen Wong, proje için Greenpeace ile bağlantı kurdu.

Proje için ekibiyle yola çıkan Wong, Yunanistan’ın Corfu Adası’na gitti. Burada Greenpeace ekibiyle fikir gerçeğe dönüştürüldü.

Greenpeace sayesinde okul, kurum ve bireylerle bağlantı kuran Wong, proje için on binden fazla toplanmış plastik elde etti.

Fotoğraf çekiminde için ekibe hava dansçısı Katerina Soldatou da yer aldı. Plastiklerin çekimi, taşınması ve düzenlenmesi ekip için oldukça zorlu bir işti. Plastiklerin birleştirilmesi ve tekrar çözülmesi ekibin günlerini aldı. Yine de, gönüllülerin yardımıyla, proje için her şey mükemmel şekilde ilerledi. Çekim bittiğinde, plastiğin her bir parçası denizden çıkarıldı. İşte Wong ve ekibinin projesinin eserleri:

Benjamin Ben Wong’ın amacı, üreticileri plastikleri azaltmaları gerektiği ile ilgili uyarmak. Büyük şirketlerden daha sorumlu bir üretim politikası talep eden Wong, plastiğin üretiminin kontrol altına alınmasını istiyor. Ben’in fikrinden etkilendiyseniz, blog sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.