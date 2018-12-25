Denizli'de 9 Milyon Yıllık Hayvan Fosilleri Bulundu

Denizli'de yapılan yüzey araştırmaları sonrasında, 2 ile 9 milyon yıl önce yaşamış olan 14 farklı hayvan fosiline rastlandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan Aytek önderliğinde yürütülen araştırmalarda, 14 kişilik akademisyen ekibinin araştırmaları sürüyor. Son olarak 14 farklı hayvan fosiline rastlayan ekip, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin ilk homo erectus fosilini Denizli'de keşfetmişti.

Yapılan araştırmayla ilgili konuşan Doktor Öğretim Üyesi Aytek, bölgenin üç kıtanın birleşme noktası olduğunu ve birçok insan ve hayvan fosili bulundurduğunu belirtti. Aytek'in açıklamaları şu şekilde:

"Fosilin en az 1,2 milyon yıl önce yaşamış bir insana ait olduğu ortaya konulmuştu. Bunun üzerine çalışmalarımızı Denizli'de yoğunlaştırdık. Çalışmalara da geçen yıl başladık. Bu sene çok verimli bir dönem geçirdik. Denizli'de 14 farklı hayvana ait fosil kalıntılarına rastladık. Bölgenin tarihini ortaya çıkaracak çok önemli hayvan fosilleri bulduk."

Bulunan fosillerin iki farklı zaman dilimine ait olduğunu belirten Aytek, bunlardan ilkinin yaklaşık 23 milyon yıllık bir tarihi bulunan ve 5 milyon yıl önce son bulmuş "Miyosen" dönem olduğunu aktardı. Denizli'nin Çal, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aytek sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar, boyunları günümüz formlarından daha kısa ama daha kütleli iki farklı zürafa, günümüz formlarına benzeyen iki farklı gergedan, küçük iki farklı at, biri günümüz formlarından daha iri olmak üzere iki farklı sırtlan, yine günümüz formlarından çok değişik olan, günümüzde yaşayan su aygırlarına morfolojik olarak benzeyen bir fil fosili bulduk. Bunun dışında boynuzlugillerden üç hayvan fosili bulduk. Bunların ikisinin tür tanımını yaptık, günümüz antiloplarına benziyorlar, üçüncüsünü de yakın zamanda yapacağız. Bu fosillerin yaşam dönemlerine bakarsak 9 ila 7 milyon yıl önce yaşadıklarını görüyoruz."