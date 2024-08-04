Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir fabrika, şarjda unutulan bir telefon yüzünden yanarak kullanılmaz hâle geldi.

Akıllı telefonların zaman zaman aşırı ısınma nedeniyle sorunlar yaşayabildiğini ve çok nadir de olsa patlama haberlerine konu olduklarını biliyoruz. Benzer bir vaka bu defa Denizli'de meydana gelirken patlayan telefon, beraberinde bir de fabrikayı kullanılmaz hâle getirdi.

Merkezefendi ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, önce aşırı ısındı ve sonrasında da patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz duruma geldi.

Vatandaşlar ihbar etti

Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ile kontrol altına alınan yangının ardından fabrikada büyük bir hasar olduğu ve kullanılamaz hâle geldiği görüldü.

Yangında can kaybı yaşanmamış olması teselli olurken, dumandan etkilenen vatandaşlara da olay yerindeki ekipler müdahale etti. Olayla ilgili olarak polisin soruşturması devam ediyor.

Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi pek çok cihaz, batarya ya da şarj kablosundaki sorunlardan dolayı alev alabiliyor ya da patlayabiliyor. Bataryaların darbe almış olması, şişme yapması, orijinal olmayan veya uygun olmayan donanımların kullanılması da bu tür riskleri arttırıyor. Ambalaj fabrikaları gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda da yangınlar çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor.