Depolama Alanını Boşaltmadan iOS 12'yi Yükleme

iOS 12, bugün itibari ile 16GB'lık iPhone 5s'ler de dahil olmak üzere bazı iPhone modellerine geliyor. Peki ağzına kadar dolmuş depolama alanınızı boşaltmadan iOS 12'yi nasıl yükleyebilirsiniz?

Apple, bu akşam itibari ile mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12’yi iPhone, iPad ve iPod kullanıcılarına yayınlayacak. Fakat Apple’ın iOS güncellemesini iPhone 5s gibi nispeten eski iPhone modelleri için de yayınlaması, bazı kullanıcıların depolama alanı sorunu yaşamasına neden olabilir.

Neyse ki Apple, büyük bir iOS yükseltmesinin depolama alanında yer olmayan kullanıcılar için sorun yaratabileceğinin farkında. Bu nedenle şirket, yazılım güncellemeleri konusunda kullanıcılara bazı kolaylıklar sağlamış durumda. Bunlardan ilki, depolama alanında yer açma konusunda iOS’ten yardım alma; ikincisi ise iTunes’u kullanma.

Öncelikle Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi adımlarını uygulayın. iOS güncellemesini onaylayın. Apple, depolama alanınızda yer açmak için uygulamaları ve içerikleri otomatik olarak kaldıracak. Endişe etmenize gerek yok. Cihazınız iOS 12’ye güncellendiğinde tüm içerik otomatik olarak geri yüklenecek. Yine de verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

iTunes ile yüklemek ise çok daha kolay. Cihazınızı bilgisayarınıza bağladıktan sonra iTunes’u açın ve cihazınızı seçin. Ardından cihazınızdan güncellemeyi başlatın. Apple, iOS 12 dosyalarını bilgisayarınıza indirip, USB kablosu üzerinden telefonunuza yükleyecek. Böylece depolama alanında yer açmaya gerek kalmadan cihazınızı güncelleyebileceksiniz.