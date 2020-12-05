Son yıllarda ülkemizdeki fay hatları oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde yaşanan depremden sonra bir sarsıntı da Antalya'da gerçekleşti. Depremin şiddeti 5,2 olarak açıklandı.

Ülkemiz bir deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Bu yüzden de sık sık orta ve yüksek şiddette yer sarsıntıları yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan deprem yürekleri dağlamış, ardından da Şırnak'tan bir deprem haberi gelmişti.

Bugün de yaklaşık 10 saniyelik bir deprem yaşandı. Adana, Antalya, Marmaris ve çevre ilçelerinde de hissedilen sarsıntının ardından kısa süreli bir panik yaşandı. AFAD deprem verilerini paylaşırken sarsıntının şiddetinin 5,2 olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Akdeniz

Yapılan açıklamalarda AFAD yetkilileri deprem hakkındaki bilgileri de paylaştı. Merkez üssü Antalya açıklarında Akdeniz tabanı olan deprem, 38,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin şiddeti ise Kandilli'ye göre 5,4 oldu.

Google, depremin şiddetini 5,3 olarak açıklarken depremin merkezinin de şehir merkezinden 60 kilometre uzakta olduğunu belirtti. CNN Türk'e konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, şu anda ilçede olumsuz bir durum olmadığını, herhangi bir hasar bilgisinin kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Sarsıntı Konya ve Mersin'den de hissedildi. Deprem esnasında ve sonrasında bazı vatandaşların sokağa çıkma yasağına rağmen kendilerini sokaklara ve açık alanlara attığı kameralara yansıdı. Depremden etkilenen bölgelerde kısa süreli de olsa panik yaşandı.

Bir ayda üçüncü ciddi deprem

Bir aydan biraz daha uzun bir sürede ülkemizde üçüncü ciddi deprem yaşanmış oldu. İlk olarak İzmir'de yaşanan depremde onlarca insanımız hayatını kaybetmişti. 3 Aralık'ta da Siirt ve çevresi, 5.0 şiddetindeki depremle sallanmıştı.

Ne yazık ki depremler ülkemizin bir gerçeği ve bu gerçeğin bilincinde olmamız gerekiyor. Bunun için bir deprem çantası hazırlamak ve deprem gibi durumlarda yapılması gerekenleri dikkatli şekilde öğrenmek gerekiyor. Umuyoruz ki Antalya'dan herhangi bir can ve mal kaybı haberi gelmeyecek.