Deprem 'Şakası' Yapan Adama Ceza Verildi

Kahramanmaraş’ta yaşayan bir kişi, Elazığ’da gerçekleşen depremin ardından itfaiyeyi arayarak evinin çöktüğünü söyledi, 10 dakika sonra da “Şaka yaptım” dedi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şakayı yapan kişiye idari para cezası verildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremden sonra çevre illerde kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri harekete geçmişti. Kurumlar, depremin bilançosunu belirlemek ve vatandaşları kurtarmak için her ihbarı titizlikle incelemişti.

Ülke çapında hatların meşgul edilmemesi için telefonların ihtiyaç olmadıkça kullanılmaması tavsiye edilmiş, ülkenin dört bir yanından görevliler deprem bölgesine giderek göçük altındaki vatandaşları kurtarmıştı. Kahramanmaraş'ta bir vatandaşsa yetkilileri yanlış yönlendirerek yapılmaması gereken bir işin altına imza atmıştı.

'Şaka yaptım'

Depremin hissedildiği illerden biri de Kahramanmaraş'tı. AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere yetkililer, şehirde bir hasar olup olmadığını araştırırken Hasan K. (24) adlı vatandaş, itfaiye acil durum telefon numarası olan 110’u arayarak 'evinin yıkıldığını' söyledi.

Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün olduğu bölgeye doğru harekete geçti. AFAD yetkilileri, sağlık ekipleri ve polisler bölgeye sevk edilmesine rağmen yıkılan bir binaya rastlanmadı. Bu esnada yeniden 110’u arayan Hasan K., şaka yaptığını söyledi.

Asılsız ihbardan ceza aldı:

Yapılan ihbarın asılsız çıkması üzerine polis memurları savcılığa bilgi verdi. Cumhuriyet savcısı da Hasan K.’ye asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle idari yaptırım uygulanmasına karar verdi. Sonuç olarak Hasan K.’ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 235 TL idari para cezası verildi.

Bu tür felaket anlarında yapılacak bu türden şakalar, insanların hayatına dahi mal olabilir. Ayrıca acil durum hizmetlerinin herhangi bir zamanda boşuna meşgul edilmesi bir suçtur.