Deprem Sonrası İlk Açıklama: 3 Deprem Daha Olacak

Bu sabah 05.36 sularında yaşanan 4.1'lik Marmara depremi sonrasında, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan açıklamalar geldi.

Senelerdir dile getirilen, ülkemizin deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmesi ve gerekli önlemlerin ivedilikle alınması yönündeki uyarılar bir kez daha tekrarlandı. Deprem uzmanı Ahmet Ercan, "İstanbul'da en az 3 deprem olacak. Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. Anadolu yakası depremden yüzde 35, Avrupa yakası yüzde 65 etkilenir." diyerek herkesi uyardı.

Deprem konusunda ilk akla gelenlerden biri de geçtiğimiz günlerde Irak-İran sınırında meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği oluyor. Bu depremin ülkemizi etkilemeyeceğini ancak 7 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Ekim 2011 Van depremini yapan fay hattından geldiğini belirten Ercan, kırılmaların doğudan batıya doğru ilerlediğini söyledi.

İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamaları:

"Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş. Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak dedi. Prof. Dr. Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, 'Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğudur."

Can kaybı ihtimaline de değinen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde 'Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi' 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. İstanbul'da 1 milyon 750 bin olduğunu sanıyoruz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir."

Prof. Dr. Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, 'Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir." ifadelerini kullandı.