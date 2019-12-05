Bilim İnsanlarından Depresyonu Tarihe Gömecek Burun Spreyi

Bilim insanları, depresyon tedavisinde kullanılabilecek bir burun spreyi geliştirdiler. Etken maddesi mantar ve kenevir olan bu burun spreyi "sihirli mantar burun spreyi" olarak isimlendiriliyor ve adından sık sık bahsettirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük ortak problemlerinden bir tanesi bir tanesi depresyon. İnsanlar, çeşitli nedenlerden ötürü depresyona girebiliyorlar ve depresyon, kimi zaman hiç de istenmeyen şekillerde sonuçlanabiliyor. İnsanlar kimi zaman da çeşitli travmalar geçirebiliyorlar ve bu travmaların yaşattığı stresten kurtulmak, ciddi anlamda zor olabiliyor ve bu da "TSSB" (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) olarak isimlendiriliyor.

Bilim insanları şimdi, yeni bir burun spreyi ürettiler ve bu burun spreyi hem depresyon hem de TSSB tedavisinde kullanılıyor. Hastalar için büyük bir umut doktorlar için de devrim niteliğinde bir yenilik olan bu ürün, "magic mushroom nasal spray" (sihirli mantar burun spreyi) olarak isimlendiriliyor ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesine çözüm olacak gibi görünüyor.

Bilim insanları tarafından geliştirilen bu burun spreyi hem burundaki mukus zarlarından hem de bağırsaklar aracılığıyla kan dolaşımına katılıyor. Vücuda girdikten sonra karaciğere ulaşan sprey, burada metabolize ediliyor. Böylelikle hastalar, benzer sihirli mantar uygulamalarının neden olduğu mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden kurtulmuş oluyorlar.

Bu yeni burun spreyinin kullanımının, mümkün olduğunca doktor kontrolü altında yapılması gerekiyor. Çünkü bu burun spreyinin kullanım dozu, hayati bir öneme sahip. Aslına bakacak olursak bu burun spreyi, etkisini yavaş yavaş gösteren bir yapıya sahip ve bu da hastaların bu burun spreyinden daha fazla kullanmalarına neden olabiliyor. Ancak bunun engellenmesi gerekiyor.

Kenevir ve sihirli mantar bazlı burun spreyi, depresyonu ortadan kaldırmayı vadediyor

Silo Wellness isimli şirket tarafından geliştirilen bu burun spreyinin yapısında mantar ve kenevir bulunuyor. Bilim insanları, tamamen bitkileri kullanarak asırlık bir sorunu tarihe gömdüklerini ancak hastaların hem kenevir hem de mantardan korkmamaları gerektiğini söylüyorlar. Zaten bu ilacın mutlaka doktor kontrolünde ve doz aşımı olmadan kullanılması gerektiğinin asıl nedeni de bu.

Bilim insanları, sihirli mantar burun spreyinin beyni harekete geçirdiğini, depresyon ve TSSB sırasında beyni yenilediğini söylüyorlar. Uzmanların açıklamalarına göre bu burun spreyi, beynin ilgili noktalarını harekete geçiriyor ve böylelikle insanlar, yaşadıkları özellikle de psikolojik sorunların önüne geçiyorlar. Bilim insanları, bu burun spreyinin fiziksel sorunlarda da kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Sihirli mantar burun spreyinin araştırma döneminde bu ürünü kullanmış olan insanlar, yaşadıkları psikolojik sorunların geride kaldığını söylüyorlar. Üstelik bu ilacı kullanan kişilerden bir tanesi de bir dönem Irak'ta savaşmış olup, yaşadıkları ve gördükleri karşısında askerlik mesleğinden ayrılan bir kişi. Eski asker, bu ilacın hayatını değiştirdiğini ve yeni bir yaşama başladığını ifade ediyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği sihirli mantar burun spreyi, gelecek vadeden ve depresyonu tarihe gömecek bir ürün gibi görünüyor. Ancak bu spreyin dünya geneline ne zaman yayılacağı ve hastaların bu burun spreyini ne zaman kullanmaya başlayabilecekleri tam anlamıyla bilinmiyor. Görünen o ki bilim, ilerleyen dönemlerde bu burun spreyini sık sık konuşacak.