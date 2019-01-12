Anksiyeteyi Azaltan Fütüristik Başlık: Bubble Zen

CES 2019, pek çok farklı alanda teknoloji ve bilimin en güncel tasarımlarını ve ürünlerini bu sene de meraklılarıyla bir araya getirdi. Etkinlikte tanıtılan en ilgi çekici ürünlerden biri de Bubble Zen isimli başlık oldu.

Neural Up isimli Fransız StartUp şirketi, CES 2019'a oldukça ilgi çeken bir teknoloji ile katıldı. Nörofizyologlar tarafından geliştirilen ve şirketin kendi patentli akustik teknolojisini kullandığı Bubble Zen isimli kapsül benzeri başlık, ekibin deyimiyle 'duygusal dengeyi düzenliyor'.

Kapsülün içindeki özel akustik sayesinde müzik açıkken 360 derecelik bir ses dolaşımı oluyor. Bu da dış seslerden tamamen arınmış bir ses deneyimi sunuyor. Yine akustik sayesinde ise bu ses kulaklıkla ya da sıradan bir ortamda dinlediğinizden çok daha farklı bir atmosfer yaratıyor. Bu ilginç ses deneyimine, kapsülün içinde bulunan ekran sayesinde bir de görsel efektler eşlik ediyor.

Sistem, sinirbilim araştırmaları göz önünde bulundurularak geliştirilen teknolojiye dayanıyor. Rahatlama etkisi yaratmak; depresyon, anksiyete ve asabiyetin etkilerini azaltmak için geliştirilen Bubble Zen'in etkileri tabii ki geçici fakat bu düzenli kullanımında kişilerin genel stres seviyelerinde azalma olacağı söyleniyor.

Neural Up ise bu yeni teknolojisini “Strese karşı savaşmak için vücudun doğal kaynaklarını harekete geçirerek sinir sisteminin düzenlenmesini teşvik ediyor” sözleriyle ifade ediyor. Bubble Zen'in ne zaman yaygın bir şekilde kullanıma sunulacağına dair ise bir bilgi mevcut değil.