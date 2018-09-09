Derbi Maçlarında Selfie Çubuğu Bulundurmak YasakLANDI

İçişleri Bakanlığın'dan gelen genelgeye göre spor müsabakaları risk gruplarına göre sınaflandırılacak; yüksek risk taşıyan maçlar, yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni genelgeye göre spor müsabakalarında denetim arttırılıyor. Yeni düzenlemeye göre stadyumlara bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinesi, selfie çubuğu ve elektronik sigara gibi maddelerin ve cihazların sokulmasını önlemek için yeni önlemler alınacak.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Spor Müsabakalarının Güvenliği” adlı genelgenin Türkiye’nin 81 il valiliğine gönderildiğini bildirdi. Bu yaptırımın tamamen vatandaşların güvenliğini göz ettiğini belirten Soylu, sorumluluğun büyük oranda valilerde ve kolluk kuvvetlerinde olduğunu duyurdu.

Söz konusu güvenlik önlemleri ise 3 temel sınıflama unsuruna dayanıyor. Spor karşılaşmalarının risk değerlendirmesine göre sınıflandırılacak yeni genelgenin 3 temel sınıfı ise: A (yüksek risk), B (orta risk), C (hafif risk) olacak.

Özellikle A grubu için her ay düzenli toplantılar yapacak olan kurul, risk analizleri çerçevesinde düzenli olarak yaptırımlarını daha da etkin hale getirmeyi hedefleyecek. Acil durumlar için planı da bulunan kurul, gerektiği takdirde A sınıfı maçlara il jandarma komutanlıklarından ekstra güvenlik gücü de sağlayabilecek.

Aynı zamanda sıkı bir iç denetim politikasına geçen kurul; ihmal halinde, ihmalden sorumlu alt personelden, üst yetkililere kadar herkese yaptırımda bulunabilecek.Diğer bir koldan spor programlarını da yakın markajına alan kurul; küfür, tahrik ve ayrıştırma benzeri söylemlerde bulunan programlara gerekli cezayı kesecek.