2015 yılında basılan Robotların Yükselişi kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Martin Ford, yeni kitabı Zeka Mimarları'nda yapay zeka ve gelişimini açıklamak için birçok yapay zeka uzmanı ile röportaj yaptı. Bu haberimizde Martin Ford'un, derin öğrenmenin babası olarak tanınan Geoffrey Hinton ile yaptığı röportajı sizlerle paylaşacağız.

Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar son dönemde büyük artış gösterdi. Bu trendi izleyerek otomasyon, robotlar ve yapay zeka hakkında kitaplar yazan Martin Ford'un yeni kitabı, yapay zeka ve derin öğrenme uzmanlarıyla yapılan birçok röportajı içeriyor. Yapay zeka çalışmalarına meraklıysanız, bu röportajlardan birini inceleyeceğimiz haberimizi bir çırpıda okuyacaksınız.

Derin öğrenmenin babası olarak tanınan Geoffrey Hinton ile yapılan röportajda, yapay zeka hakkında dikkat çeken detaylar bulunuyor. İşte Martin Ford'un, Geoffrey Hinton ile yaptığı o röportajdan dikkat çekici kesitler:

Martin Ford: Yapay zekanın riskleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir sanayi devrimine yol açabilir mi? İş piyasasını nasıl etkileyecek?

Geoffrey Hinton: Verimliliği çarpıcı biçimde arttırabilir. Bu aslında iyi bir şey. Fakat bunun sosyal sistemle de ilgisi var. İnsanlar teknolojik gelişmelere birer sorun gibi bakabiliyorlar. Yapay zekanın insan gücünün yerini alabileceğini ve işsiz kalabilecek birçok insan olabileceğini düşünebiliyorlar. Fakat bu bakışın teknoloji ile alakası yok. Tamamen sosyal sistemle alakalı.

Martin Ford: Evet bu sorun ortaya çıkabiliyor. Genelde bu soruna çözüm olarak vatandaşlık geliri adında bir temel gelir sunuluyor. Buna nasıl bakıyorsunuz?

Geoffrey Hinton: Vatandaşlık gelirinin mantıklı olduğunu düşünenlerdenim.

Martin Ford: Yapay zeka ile ilişkilendirebileceğiniz riskler hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin silahlanma gibi.

Geoffrey Hinton: Putin'in son zamanlarda yaptığı açıklamalar dikkatimi çekiyor. Bence silahların da insansız olarak kullanılabiliyor olması gerek, kimyasal silahlar ve kitle imha silahlarında olduğu gibi.

Martin Ford: Silahlanma dışında gördüğünüz başka riskler var mı? Örneğin gizlilik ve şeffaflık sorunları ortaya çıkabilir mi?

Geoffrey Hinton: Bence yapay zekayı, seçimleri manipüle etmek için kullanmak oldukça ürkütücü. Cambridge Analytica olayını gördünüz. Bu konuyu ciddiye almalıyız.

Martin Ford: Bir endüstri politikamız olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ülkeler yapay zekayı bir öncelik haline getirmeli mi?

Geoffrey Hinton: Bu bana mantıklı geliyor. Birçok teknolojik gelişme gelişme yaşanacak ve yöneticilerin bu teknolojik gelişmeleri desteklememeleri için deli olmaları gerek. Kesinlikle yapay zekaya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Martin Ford: Yapay zeka konusunda iyimser misiniz? Faydalarının risklerine göre daha ağır basacağını düşünüyor musunuz?

Geoffrey Hinton: Faydaların daha ağır basacğını düşünüyorum fakat başta dediğim gibi bu sosyal sistemlerle alakalı bir sorun.

Martin Ford: Yapay zeka alanında iş bulmak çok zor. Bu alanda çalışmak isteyen gençlere önerileriniz var mı?

Geoffrey Hinton: Yaptıkları varsayımların bazılarına alternatifler düşünmeliler. İnsanlara genelde verdiğim tek bir tavsiye var, yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüp, daha iyi şeyler yapabilecekleri konusunda sezgileri varsa, kesinlikle sezgilerini takip etsinler. Ayrıca üniversiteden mezun olmuş ve işsiz kişilerin fikirlerinin verimli olacağını düşünüyorum. Yüksek lisans yapan ya da direk çalışmaya başlayan insanların radikal değişimler yaratacak fikirleri üretme özgürlüğü bence yok. Birkaç yıl oturup düşünmek gerek diye düşünüyorum.