Müzik listelerini kırıp geçiren Despacito, çıkışının üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala izlenmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyor.

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ile Daddy Yankee tarafından 12 Oca 2017 tarihinde YouTube kullanıcılarının beğenisine sunulan Despacito adlı şarjının klibi, yeni bir izlenme rekoru daha kırdı. Halihazırda YouTube’un en çok izlenen videosu konumunda bulunan Despacito, 6 milyar izlenme barajını aştı ve kırılması zor bir rekora daha imza atmış oldu.

Daha önce 2 milyar, 3 milyar ve 4 milyar izlenmeye en kısa sürede ulaşan şarkı olarak adını YouTube tarihine altın harflerle yazan Despacito, en yakın rakibi olan Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısına 2 milyar izlenme fark atmış durumda. Despacito’nun 7 milyar barajını aşıp aşamayacağını bilemiyoruz ancak ufukta onun rekorunu kırabilecek bir aday bulunmuyor.

Güney Koreli şarkıcı PSY’ın 2012 yılında yayınlanan Gangnam Style adlı şarkısı, YouTube’da 2 milyar barajını aşan ilk şarkı olmuştu. O dönemler rakiplerini bir bir geride bırakan Gangnam Style, YouTube’un şimdiki kadar popüler olmaması sebebiyle toplamda 3.3 milyar izlenmede kalmıştı. Gangnam Style, şu anda YouTube’da en fazla izlenen 5. video klip konumunda.