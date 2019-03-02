Destiny 2'nin 6. Sezonunda Dengeler Değişecek

Destiny 2, ilk çıktığı günden beri oyundaki zırh sistemine bir türlü denge getirmeyi başaramadı. Bazı zırhlar havalı göründüğü halde herhangi bir taktiksel destek sağlamıyor. 6. Sezonla birlikte bu zırh dengesinin düzeltilmesi planlanıyor.

Destiny 2’nin topluluk yöneticisinin açıklamasına göre, oyundaki Year 2 zırhları rastgele değerler alacak. Yani bir zırh setinin belirli bir özelliğe sahip olması yerine her zırh parçasının hareketlilik, esneklik veya iyileştirme gibi ayrı ayrı taktiksel faydaları olacak. Bu, Destiny 2 oyuncularını çok sevindirecek bir hareket olacak gibi görünüyor. Zira oyuncular uzun zamandır bu zırh dengesizliğinin düzeltilmesini istiyordu.

Az önce bahsettiğimiz hareketlilik, esneklik ve iyileştirme özellikleri oyuncunun tecrübesini değiştirmese de, çok kullanışlı olabiliyorlar. Birçok oyuncu, kalkanının çabuk dolması için iyileştirme özelliğini en yüksek seviyeye çekiyor ki bu da savaş alanına daha çabuk dönmelerini sağlıyor. İyileştirme özelliği birebir savaşları seven oyuncular için biçilmiş kaftan niteliğinde.

Geçen sezon çıkan Iron Banner zırhı, sadece hareketlilik özelliğini içerdiği için ne kadar güzel gözükürse gözüksün oyunculara pek bir yarar sağlamıyordu. Yeni sezon güncellemesiyle birlikte oyuncular, zırhları istedikleri özellikleri seçerek kullanabilecekler.

Özetleyecek olursak, oyuncular artık belirli bir özelliğe sahip olmak için bütün zırh setini toplamaya uğraşmak yerine uygun olan parçaları toplayarak bu isteklerini yerine getirebilecekler.