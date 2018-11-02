Destiny 2’nin PC Versiyonu 18 Kasım’a Kadar Ücretsiz

Efsane oyunun bilgisayar platformuna çıkışının yıl dönümünü kutlamak için, Destiny 2 18 Kasım tarihine kadar ücretsiz.

Bungie ve Activision, konsol sahiplerine Destiny 2 oyununu ücretsiz şekilde sunmaktan vazgeçmeyecek gibi duruyor. Ancak BlizzCon’un da başlamasıyla birlikte bilgisayar versiyonunu da 18 Kasım’a kadar ücretsiz olacak. Battle.net’te yeniyseniz SMS tabanlı iki aşamalı doğrulama yapmanız gerekebilir ama bunu kolaylıkla halledebilirsiniz. Unutmamanız gereken bir şey var ki alacağınız oyun Destiny 2’nin temel hali, Destiny 2 Forsaken değil. Forsaken’ı oynamak istiyorsanız satın almanız gerekiyor. Şüphesiz Bungie de bunun olmasını istiyor.

Eğer Forsaken sizin için bir engel değilse oyunun PvP/PvE modu Gambit’i 9 - 11 Kasım tarihleri arasında oynayabilirsiniz.

Eşantiyon olarak verilen oyun, Destiny 2’nin bilgisayar platformuna çıkışının yıl dönümünü kutlama amaçlı çıkmış olsa da oyunu birçok kişi ile tanıştırdığı için aslında stratejik bir hareket. Oyunu oynayanlar bu oyunu satın almasalar bile, eğer oyunu beğenirlerse topluluğu genişletebilir ve eskiden bu oyunu oynayan oyuncuları da tekrardan oyuna çekebilirler.