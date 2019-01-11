Destiny'de Deprem: Bungie ve Activision Yolları Ayırdı

Ünlü MMOFPS Destiny'nin yapım ve yayın hakları yaşanan anlaşmazlık sonucu Bungie'ye geçti.

Activision, bugün itibarı ile Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Bungie, bundan sonra oyunun üzerindeki bütün yapım ve yayın haklarını bünyesinde topladı.

Activision cephesinden gelen açıklamaya göre Destiny 2: Forsaken'dan umduğunu bulamayan ve oyunun geldiği noktadan memnun olmayan Activison, oyunla ilgili hayal kırıklığına uğramadıklarını ancak gelinen noktada Destiny markasını Bungie'ye teslim etmeye karar verdiklerini belirtti. Sözün özü, 'hayal kırıklğına uğradık' demeden öyle demiş oldular.

İşte Activision cephesinden gelen açıklama:

"Bugün itibarı ile Destiny serisinin tüm yayın ve yapım haklarını Bungie'ye bıraktığımızı duyurmak isteriz. Bungie bu dakikadan itibaren Destiny markasına yoğunlaşırken, Activision olarak biz de kendimize ait serileri ve diğer projeleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Bungie cephesi de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu:

"Activision ile geçen 8 güzel yılın ardından kendi oyunumuzu yapmak ve yayınlamak kolay olmayacak, bunu biliyoruz. Ancak bağımsız ve global bir stüdyo olarak çok daha büyük ihtimallerin ve fırsatların önü açıldı. Önümüzde yepyeni maceralar var ve umarız bu yolda bizimle birlikte olursunuz."