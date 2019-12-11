Yayınlandığı dönem büyük bir ses getiren Detroit: Become Human, yarın itibarıyla bilgisayarlara geliyor. Oyunun geliştirici şirketi Quantic Dream şimdi Detroit: Become Human'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 için yayınlanan "Detroit: Become Human", büyük ses getirdi. Oyun, geleceğin teknolojilerinin insanların yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini ve robot teknolojilerinin hangi noktalara ulaşacağını çarpıcı bir kurgu ile oyunseverlerin beğenisine sundu. Yayınlandığı ilk günden beri hem pek çok oyuncu tarafından oynanan hem de çokça izlenen bir oyun olmayı başaran Detroit: Become Human, bir süre sonra bilgisayarlara da gelecek.

Detroit: Become Human'ın PC versiyonu, yarın itibarıyla oyunseverlerle buluşacak. 142 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Son dönemlerde piyasaya sürülen oyunların fiyatları düşünüldüğünde, Detroit: Become Human'ın fiyatının normal, hatta ucuz bile olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu oyun nasıl bir sistem isteyecek?

Oyunun geliştirici şirketi Quantic Dream, Detroit: Become Human'ın PC versiyonu için sistem gereksinimlerini yayınladı. Oyunseverleri fazla üzmeyecek bir sistem gereksinimi açıklayan şirket, orta seviye bir bilgisayarınız bile olsa akıcı bir oyun deneyimi yaşatmak istiyor gibi görünüyor. Ancak umuyoruz ki Detroit: Become Human'ın PC versiyonu, optimizasyon sorunlarına sahip olmaz ve böylelikle geniş bir kitleye hitap eder.

Detroit: Become Human sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i7-3770 (3.4 GHz) veya AMD FX-8350 (4.2 GHz)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950

RAM: 8 GB

VRAM: 3 GB ve üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

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