Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 8. Gelişim Platformu ile Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini iş dünyasının ünlü isimleri ile bir araya getiriyor.

Sürekli gelişen teknolojinin var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyle ki gelişen dünya trendlerini ve hiç olmadığı kadar hızlı olan bilgi akışını takip etmek gün geçtikçe daha çok zorlaşıyor. Bilgisayarımızı her açtığımızda karşımıza düşünülmesi gereken yeni bir konu çıkıyor. Vizyonu sürekli artan bir kişi olmak içinse bu düzene daha hızlı adapte olmamız gerekiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu bu durum hakkında uzun uzun düşündü. Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bu duruma bir farkındalık oluşturulması gerektiğine karar verdi. Bu nedenle 8. Gelişim Platformu’nu diğer zirvelerden daha farklı kılarak, bir zirve yerine ufkun ötesine bir yolculuk düzenledi.

8. Gelişim Platformu konu sınırlamasını kaldırıyor, günümüz trendleri olarak konuşulan her şeyi bir araya toplayarak bunları UFKUN ÖTESİNE adı altında birleştiriyor. Birçok konunun konuşulacağı bu etkinlikte her konu için bir profesyonel ağırlanıyor ve etkinliğe katılan herkese sınırsız bir bilgi alışverişi olanağı sunuluyor.

Eğer siz de yeni dünyanın sunduklarından ve uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyorsanız 5-6 ARALIK’ta DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’nde 8. Gelişim Platformu sizleri bekliyor.

NİKOLA TESLA’NIN da dediği gibi ‘’ SINIRLI ZİHİNLERE, SINIRSIZ GÜÇ VERMEK ZORDUR.’’ Sen de sınırlarını kaldır ve ufkun ötesindeki bu yolculuğa olan ilk adımını www.ufkunotesine.com sitesinden etkinliğe kayıt olarak at.