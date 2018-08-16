Usta Sörfçünün Dünya Rekorunu Kırdığı Video

Usta sörfçü Rodrigo Koxa, yılın en iyi sörf performanslarından birini sergilemek isterken dünya rekoru kırdı. Ödülünü almak içinse 5 ay beklemek zorunda kaldı.

Pek çoğumuz rüzgarlı bir günde denize girmekten kaçınırız. Çünkü insan boyunu aşan dalgalar kolaylıkla bizi içine alıp hayatımıza son verebilir. O halde 9 metrelik dalgaların altında sörf yaparak Guinness Dünya Rekoru kıran 38 yaşındaki Rodrigo Koxa için ne söylememiz gerekiyor?

Dünya Sörf Ligi her yıl düzenlediği ‘Büyük Dalga Ödülleri’ etkinliği ile o yıl içinde en yüksek dalgada sörf yapan sporculara ödüller takdim ediyor. Sörf dünyası için oldukça önemli olan bu ödülü almak isteyen Rodrigo Koxa, Portekiz’in azgın sularına açıldı. En büyük dalgayı yakalamakla kalmayan Koxa, aynı zamanda bir dünya rekoru da kırdı.

Fakat Koxa için ödüle sahip olmak o kadar da kolay olmadı. Rekor, 8 Kasım 2017 tarihinde kırılmış olsa da en büyük hayallerinden biri olan ödülü almak için Nisan 2018’e kadar beklemek zorunda kaldı. Koxa’nın dünya rekoru kırdığı muhteşem sörf performansını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.