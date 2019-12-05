Dev Kaplumbağalar 9 Yıl Öncesini Dahi Hatırlıyor

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan yeni bir araştırma, karada yaşayan dev kaplumbağaların sadece eğitilebilir olmadığını, aynı zamanda çok güçlü bir hafızaya da sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kaplumbağa zekası ile ilgili çok az araştırma yapıldığını ve bunların çoğunun deniz kaplumbağalarına odaklandığını belirtiyor. Bu nedenle, karada yaşayan dev kaplumbağalar hakkında çok az şey biliyoruz.

Daha önce yapılan araştırmalarda, kara kaplumbağalarının vahşi doğada uzun mesafeler kat ettikleri, kendi türleriyle nadiren etkileşime girdikleri ve bazen 100 yıla kadar yaşadıkları belirlenmişti.

Araştırmacılar, uzun mesafelere seyahat etme yeteneklerinden ötürü, Galapagos ve Aldabra Adaları'ndaki dev kaplumbağaların muhtemelen çok güçlü bir hafızaya sahip olduklarını öngörüyordu. Nitekim gittikleri yolu geri dönmek için rotayı hatırlamaları gerekiyordu. Bu nedenle araştırmacılar, kara kaplumbağalarının hafızasını test etmek için bir deney yaptılar.

Deney oldukça basitti. Avusturya ve Viyana'daki hayvanat bahçelerinde yaşayan dev kaplumbağaları kullanan araştırmacılar, bir çubuğun sonuna renkli toplar yerleştirdi. Doğru renkli topu her ısırdıklarında kaplumbağalara ödül veren ekip, tüm kaplumbağaların bu basit görevi öğrenebildiklerini keşfetti. Ardından, hafızalarını test etmek için 95 gün sonra kaplumbağalara aynı deney uygulandı.

Araştırmacılar, tüm kaplumbağaların eğitimlerini hatırladıklarını ve doğru topu seçtiklerini gördü. Tam dokuz yıl sonra hayvanat bahçesine geri dönen araştırmacılar, tüm kaplumbağaları yeniden test ettiler ve aynı sonuca ulaştılar. Ekip ayrıca eğitim sırasında kaplumbağaların grup eğitimi aldıklarında ne yapmaları gerektiğini daha hızlı öğrendiklerini de keşfetti.