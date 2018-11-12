Bugün dünyanın en hızlı kargo şirketi olan FedEx, kurulduğu yıllarda pek de iyi bir çizgide ilerlemiyordu ve şirket, iflasa bir gece uzaklıktayken bugünlere gelmeyi başardı.

Bugünlerde küresel çapta en hızlı kargo şirketi hangisi diye soracak olursanız alacağınız yanıt bellidir; FedEx. Peki dünyanın en hızlı kargo şirketi olmak için tam olarak neye ihtiyacınız vardır? Yüzlerce uçak, yüzlerce şube ve binlerce çalışan… Hayır! Dünyanın en hızlı kargo şirketi olmak için fikrinize inanmaya ihtiyacınız var.

Hikayeye baştan başlayacak olursak FedEx’in kurucusu olan Fred Smith, Birleşik Devletler’in Mississippi eyaletinde sıradan bir vatandaş olarak dünyaya geldi. Smith’in ilgisini en çok çeken şey uçmaktı de bu nedenle daha 15 yaşındayken uçmayı öğrenmişti bile. Onun, hedeflerine olan bu bağlılığı, birkaç yıl sonra Yale Üniversitesi’ne girmesini sağladı.

Smith, üniversitedeyken ekonomi dersi ödevi için bir makale yazdı. Makale, Birleşik Devletler’in herhangi bir yerine bir gün içinde teslimat gerçekleştiren bir kargo şirketi modelini açıklıyordu. Söz konusu makale 1950’li yıllarda yazılmıştı ve o dönem için böyle bir şey mümkün değildi. Dolar olarak Smith, 100 üzerinden yalnızca 50 puan alabildi.

Fakat Smith, fikrine fazlasıyla güveniyordu. 1970 yılında kullanılmış uçak satan bir şirketi satın alarak hayallerine uzanan yola girmiş oldu. Yalnızca bir yıl sonra 91 milyon dolar finansman toplamayı başaran Smith, üniversite yıllarında kabul görmeyen kargo şirketi modelini hayata geçirdi ve adını Federal Express (FedEX) koydu.

Bu model o yıllarda büyük bir risk taşıyordu. Çünkü o yıllarda Birleşik Devletler’de hava ve karayolu stratejisi ve lojistik ihtiyacı olan bir kargo şirketine dair bir örnek yoktu. Ayrıca Smith’in sloganı riski bir kat daha zorlaştırıyordu; Birleşik Devletler’in herhangi bir yerine bir gecede teslimat.

Smith’in şirketin varlığını sürdürmek adına karşılaştığı bir diğer zorluk ise yüksek maliyetti. Uçaklar, uçak yakıtları, tırlar, onlarca şube ve yüzlerce çalışan, Smith’in topladığı fonun kısa sürede tükenmesine neden oldu. Smith’i asıl çöküşe sürükleyen şey ise yatırımcıların işi fazla riskli gördükleri için yeni bir finansman sağlamaktan çekinmeleri.

Yatırımcıların olumsuz yanıtı, Smith’in çalışanların bir sonraki maaşlarını nasıl ödeyeceğini düşündürmeye itti. Pilotuna verdiği bir emir ile Şikago’dan Memphis’e doğru uçmakta olan uçağını ani bir kararla Las Vegas’a yöneltti. Smith, uzun yıllardır hayalini kurduğu kargo şirketi üzerine büyük bir bahis oynamaya karar vermişti.

Uçaktan iner inmez bir kumarhaneye giren Smith, cebindeki tüm parayla yirmi bir oynadı. Şansı yanında olan Smith, kumarhaneden 27 bin dolar kazanarak çıktı. Bu kazanç, Smith’in çalışanların maaşlarını ödeyebilmesini sağladı. Böylece FedEx, varlığını sürdürdü. Üstelik günden güne büyümeye devam ediyordu.

Peki basit bir kumarhane kazancı ile hayatta kalmayı başaran FedEx’in bugünkü durumu ne? Her gün 650 uçağı ile 375 ayrı noktaya 4 milyon paket taşıyan FedEx, dünyanın en hızlı kargo şirketi unvanına sahip. Şirketin yıllık kazancı ise 40 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Tüm bunlar, uçaklara ilgi duyan hayalperest bir adamın inadı sayesinde gerçekleşti.