Avrupa'nın en kapsamlık tüketici teknolojisi fuarlarından biri olan IFA; Samsung, Philips, LG ve Toshiba'nın muhteşem televizyonları ile nefesleri kesti.

Gelişen teknoloji hemen hemen her konuda olduğu gibi hiç şüphesiz oturma odalarımızın ya da salonlarımızın baş köşesinde duran televizyonlarımızı da etkiliyor. LCD ekranının yaygınlaşmasının ardından hız kesmeden gelişmeye devam eden televizyon sektörü, her geçen sene yepyeni cihazları ve onların üstün özelliklerini tüketiciyle buluşturuyor. Avrupa’nın en prestijli tüketici teknolojisi fuarı IFA, Berlin’de gerçekleştirdiği etkinlikte birbirinden teknolojik televizyonları tüketicinin huzuruna çıkardı. Sizler için fuarın en çarpıcı televizyonlarını yakından inceliyoruz.

Samsung 8K Q900R QLED

Günümüzde 4K çözünürlüklü cihazlar yeni yeni sindirilmiş olarak gözüküyor olsa da Samsung, iddialı televizyonu ile 8K opsiyonunu tüketiciye sunmaya hazırlanıyor. Ultra HD’nin 4 katı olan 7680 x4320 çözünürlülüğüyle Samsung 8K Q900R QLED, hayal edebileceğimizin de ötesinde yüksek bir çözünürlükle geliyor.

Cihaz hakkında bir hayli iddialı olan Samsung cephesi, talep dahilinde 85 inçlik 8K bir televizyon yapabileceklerinin de garantisini veriyor. 8K teknolojisinin arkasında öğrenebilen yapay zeka teknolojisinin olduğunu iddia eden Samsung, daha düşük çözünürlükteki yayınların kalitesini bu sistemle koruyabileceğini belirtti. Sunum boyunca iddialarını destekler nitelikte bir performans gösteren Samsung 8K Q900R QLED’in fiyatına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ekim ayında satışa sunulması beklenen cihazın 8000 doların üstünde bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

LG 8K 88-inch OLED

LG’nin ilk 8K destekleyen OLED televizyonu olan cihaz, geniş açıyı destekleyen OLED ekranıyla Samsung’un en yakın rakibi olmayı başardı. Sunum esnasında duvara gömülen setin dış çerçevesini gözlemlemek zor olsa da sunduğu 8K’lık video, birçok izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle bir şehir manzarası sahnesi esnasında izleyicileri hareket bulanıklıklarından kurtaran LG 8K 88-inch OLED’in 2019 yılının ilk yarısı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Toshiba 65in 4K HDR LED

Toshiba’nın uzaktan kumandaları tarihin tozlu sayfalarına gömecek yeni cihazı, ekstra bir hoparlör ya da mikrofon ihtiyacı duymadan Alexa’yı kullanıcısı ile buluşturuyor. Alexa sayesinde sesli komutlarla ile rahatça yönetilebilen TV, aynı zamanda Alexa’nın tüm yeteneklerini erişilebilir kılıyor.

Philips OLED+ 903

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca modern televizyonlar anlamında iddialı adımlar atmaktan çekinen Philips, bu sene sessizliğini bozmuşa benziyor. Hollanda menşeli firma, Philips OLED+ 903 ile özellikle ses teknolojisi konusuna odaklanıyor.

Philips 803’ün adeta çağ atlatılmış versiyonu olan cihaz, bas frekanslar üzerinde son derece gelişmiş ayarlar yapılmasına izin verdiği gibi diyalog geliştirme ve ses kirliliğinin temizlenmesini sağlayan teknolojisiyle kulakların pasını alıyor. İşletim sistemi bazında Android Nougat ile kutusundan çıkacak olan cihaz, Oreo güncellemesinin de eli kulağında olduğunu belirtti. 55 inçlik ve 65 inçlik modellerle gelecek olan Philips OLED+ 903, P5 işleme motoru ve üç taraflı Amblight sistemi ile OLED’in de ötesinde bir ekran deneyimi sunmaya hazırlanıyor.