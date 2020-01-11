Yapımı 5 yıl süren ve 30 futbol sahasına denk bir büyüklüğe sahip olan FAST radyo teleskobunun test aşaması bitti. Çinli araştırmacılar teleskobun resmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları uzayı araştırmaya devam ediyor. Son yıllarda uzay konusundaki çalışmalarını geliştiren Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşaasını tamamlamıştı. Testleri de başarıyla geçen tesis resmen faaliyete girdi.

Çin’in güneybatısında yer alan Guizhou bölgesinde yer alan tesisin yapımı 5 yıl sürdü. Toplam maliyeti 180 milyon dolar olan proje için ‘Çin’in gökyüzündeki gözü’ ifadesi kullanılıyor. Tesisin ismi ise FAST oldu.

Saniyede 38 GB veri

FAST, saniyede 38 gigabyte veri toplayabiliyor. Galaksilerde doğal hidrojen ve nötron yıldızlarından gelen anlık radyo dalgaları olan zayıf pulsarlar arayacak olan tesis bu sinyalleri algılayarak uzayda yaşam araştırmalarına yardımcı olacak.

Teleskop yalnızca Çinli gözlemciler tarafından kullanılmayacak, zaman içerisinde kademe kademe uluslararası astronomların kullanımına da sunulacak. Böylece tesis, dünya çapında astronomi bilimine hizmet etmiş olacak.

Önemli keşiflerin öncüsü olacak

Teleskopla ilgili açıklamalarda bulunan FAST başmühendisi Jiang Peng, FAST’ın gelecek üç yılda önemli bilimsel keşiflere imza atılmasını mümkün kılacağını söyledi. Tesisin test aşamasında zayıf pulsarları tespit etmekteki keskinliği ve isabeti öne çıkarılırken, 3 yıl süren testlerde 102 zayıf pulsar tespit edildiği ifade edildi.

FAST radyo teleskobu oldukça büyük bir yapı. Tesisin toplam alanı 30 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor. Zaten tesisin ismi olan FAST de Beş yüz metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobu anlamına geliyor.