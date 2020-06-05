2020’nin İlk Geliştiriciler Anketi Başladı: İşte Hediyeler

SlashData tarafından düzenlenen ve her yıl dünyanın farklı bölgelerinden onbinlerce geliştiricinin katıldığı Developer Economics Survey başladı. Ankete katılan geliştiriciler hem sektör hakkında derinlemesine bilgiler elde edebilecek hem de iPhone 11, Microsoft Surface Pro 7 ve OnePlus 7T dahil pek çok büyük ödülden birini kazanma şansı yakalayacaklar.

Günümüzün en popüler mesleklerinden birisi olan geliştiriciliği icra etmek için bilişim dünyasına hakim olmak gerekiyor. Küresel çapta bir iş yapmak istiyorsanız, sektörün dünyada hangi dinamiklere bağlı olarak döndüğünü de bilmeniz şart. İşte bu bilgileri geliştiricilerden alıp yine geliştiricilere sunan SlashData, 2020’nin ilk anketini başlattı.

Developer Economics’e üye olarak anketi tamamen dolduran geliştiriciler, rapor tamamlandığında sektördeki son trendleri öğrenebilecekleri bir doküman alacaklar. 4 Haziran - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında katılıma açık olacak geliştiriciler anketine herkes katılabilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Developer Economics anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Economics üyesi değilseniz üye olun Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Economics üyesi değilseniz üye olun Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın

“Take the Survey” butonuna tıklayın Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Binlerce sektör çalışanından toplanacak anket verileri; mobil, masaüstü, IoT, AR ve VR, makine öğrenimi, veri bilimi, bulut teknolojileri ve oyun geliştiriciliği alanında SlashData tarafından analiz edilecek. Analiz sonucuyle sektörel ve en güncel trendler açık bir şekilde ortaya çıkacak. Sonuç raporu, ankete katılım sağlayan herkese gönderilecek.

Developer Economics Survey Q2 2020 ödülleri:

Premium ödüller: iPhone 11 JetBrains’in tüm ürünleri Oculus Quest 64GB

Lisanslar: SitePoint Premium Cloud Guru GitKreaken Pro Raywenderlich.com Aksesuarlar: Seagate 5 TB harici sabit disk Corsair K68 RGB Klavye BaseCode - Field Guide 20 dolar değerinde Amazon kuponu Çeşitli kitaplar

Özel topluluk ödülleri: Microsoft Surface Pro 7 dizüstü OnePlus 7T Amazon’a özel Udemy kuponu Sürpriz DE kıyafeti Sürpriz DE aksesuarı



Developer Economics anketinin sonucunda verilecek ödüllerin toplam değeri 15 bin doları geçiyor. Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılmak ve ödülleri kazanma şansı yakalamak için buraya tıklayabilirsiniz. Bol şans!