2020’nin İlk Geliştiriciler Anketi Başladı: İşte Hediyeler

Günümüzün en popüler mesleklerinden birisi olan geliştiriciliği icra etmek için bilişim dünyasına hakim olmak gerekiyor. Küresel çapta bir iş yapmak istiyorsanız, sektörün dünyada hangi dinamiklere bağlı olarak döndüğünü de bilmeniz şart. İşte bu bilgileri geliştiricilerden alıp yine geliştiricilere sunan SlashData, 2020’nin ilk anketini başlattı.
Developer Economics’e üye olarak anketi tamamen dolduran geliştiriciler, rapor tamamlandığında sektördeki son trendleri öğrenebilecekleri bir doküman alacaklar. 4 Haziran - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında katılıma açık olacak geliştiriciler anketine herkes katılabilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
Developer Economics anketine nasıl katılabilirsiniz?
- Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,
- Adım #2: Eğer bir Developer Economics üyesi değilseniz üye olun
- Üyeliğiniz varsa giriş yapın,
- Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın
- Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.
Binlerce sektör çalışanından toplanacak anket verileri; mobil, masaüstü, IoT, AR ve VR, makine öğrenimi, veri bilimi, bulut teknolojileri ve oyun geliştiriciliği alanında SlashData tarafından analiz edilecek. Analiz sonucuyle sektörel ve en güncel trendler açık bir şekilde ortaya çıkacak. Sonuç raporu, ankete katılım sağlayan herkese gönderilecek.
Developer Economics Survey Q2 2020 ödülleri:
- Premium ödüller:
- iPhone 11
- JetBrains’in tüm ürünleri
- Oculus Quest 64GB
- Lisanslar:
- SitePoint Premium
- Cloud Guru
- GitKreaken Pro
- Raywenderlich.com
- Aksesuarlar:
- Seagate 5 TB harici sabit disk
- Corsair K68 RGB Klavye
- BaseCode - Field Guide
- 20 dolar değerinde Amazon kuponu
- Çeşitli kitaplar
- Özel topluluk ödülleri:
- Microsoft Surface Pro 7 dizüstü
- OnePlus 7T
- Amazon’a özel Udemy kuponu
- Sürpriz DE kıyafeti
- Sürpriz DE aksesuarı
Developer Economics anketinin sonucunda verilecek ödüllerin toplam değeri 15 bin doları geçiyor. Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılmak ve ödülleri kazanma şansı yakalamak için buraya tıklayabilirsiniz. Bol şans!