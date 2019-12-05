iPhone 11 Hediyeli 2019’un Son Geliştiriciler Anketi Başladı

Her yıl üç aylık periyotlarla SlashData tarafından düzenlenen Developer Economics Survey’in 2019’daki son anketi başladı. 165 farklı ülkeden 40 bini aşkın geliştiricinin katıldığı anket, sektöre dair en kapsamlı bilgilere ulaşmanıza olanak tanıyor. Elbette katılanlara verilecek bazı güzel hediyeler de var.

Son yılların en gözde mesleği olan geliştiriciler, aslında artık pek çok sektörde ve alanda ipleri eline almaya başladı. Bugün cebimizde, evimizde, iş yerimizde içinde yazılımsal süreçten geçmemiş bir ürün bulunmuyor. Peki bu dünyadaki trendleri, mesleğin ve yazılım dünyasının geleceğini nereden bilecek, kime ya da neye inanacağız?

Cevap aslında son derece basit. Güvenilir anketler, bu anketlerin detaylı analizleri sizi her zaman sonuca götürüyor. Artık büyük firmalar bu anketlerin sonucunda elde ettikleri verilere göre strateji çiziyor. Aynı durum iyi bir yerde çalışmak için kendisini sürekli yenileyen geliştiriciler için de geçerli. İşte bu konuda, dünyanın en güvenli bilgi kaynaklarından birisi de yılda 4 kez düzenlenen Developer Economics Survey.

2019’un son anketi de başladı: Peki atılmak için ne yapmanız gerekiyor?

Developer Economics Survey’e katılmak için buraya tıklayıp ilgili siteye gidin,

“Take the Survey” butonuna tıklayın,

Bir üyelik oluşturun (Aynı ankete daha öce katıldıysanız eski hesabınız ile giriş yapın),

Anketi doldurmaya başlayın,

Bu anketin sonuçları, 2020’nin ilk çeyreğinde geniş bir rapor olarak anketin katılımcılarına ulaştırılacak. Binlerce sektör çalışanından toplanan verilere dayanacak rapor ile mobil, masaüstü, IoT, AR/VR, makine öğrenimi, veri bilimi, web, backend, bulut teknolojileri, oyun geliştiriciliği gibi alanlarda ileriye dönük bilgiler alabileceksiniz.

Bu bilgilerle hem yöneleceğiniz alanları belirleyebilir, hem de geliştiricilik dünyasındaki son trendlere hakim olma imkana sahip olabilirsiniz. Elbette ankete katılan bazı şanslı geliştiricilere verilecek güzel hediyeler de var. Şimdi de onlara göz atalım:

Samsung Galaxy Note 10,

iPhone 11,

Microsoft Pro 6,

OnePlus 6T, AWS Deep Racer,

Samsung Chromebook 3,

Listedeki hediyelere ek olarak pek çok ücretli üyelik gerektiren geliştirme yazılımına ücretsiz erişim, aksesuar ve kuponlar ve hatta 1000 dolara kadar nakit para ödülü kazanma şansınız var. Ayrıca ankete yapılan her katılım Women in Big Data’nın Güney Afrika bölümüne 0,10 dolar değerinde desteğe dönüşecek.

SlashData tarafından daha önce düzenlenen Developer Economics Survey 2019’un son anketine katılmak için de buraya tıklayabilirsiniz.