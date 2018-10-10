Devialet Phantom Speaker Açıklandı - Fiyatı - Özellikleri

Devialet'in bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen speakerleri Phantomlar artık daha küçük boyutlara sahip, ismi de Phantom Reactor.

Devialet, göz alıcı serisi Phantom'un daha küçük boyutlu olan Phantom Reactor modelini duyurdu. Yeni model eskisinin sadece dörtte biri boyutunda olmasına rağmen çok beğenilen tasarım çizgilerini koruyor.

Tabii ki Phantom'un tek özelliği görünüşü değil. Küçük bir alan kaplayıp oldukça geniş bir alana ses verebilmesi, aşırı yüksek seviyelerde bile ses netliğini koruması ve birden fazla Phantom'un birleşerek Stereo ya da çok odalı sistem oluşturabilmesi, ürünü öne çıkartan özellikler. Ayrıca cihaz Spotify Connect ve AirPlay gibi servislerin tamamıyla uyumlu ve Bluetooth bağlantısı yapabiliyor.

Yeni Reactor'ün iki versiyonu var. İsteğinize göre 600W ya da 900W amfi seçebiliyorsunuz, ancak fiyatları biraz pahalı. 24 Ekim'de piyasaya sürülecek cihazlardan 600W olanın üstünde 999, 900W olanın üstündeyse 1299 dolarlık etiketler yer alacak.