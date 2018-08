Devil May Cry 5'in Çıkış Tarihi ve Oynanış Videosu Yayınland

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom 2018, birçok oyun şirketi için hareketli geçiyor. Capcom, Devil May Cry 5'in çıkış tarihini ortaya koyan bir tanıtım videosuyla beraber; oyunun 15 dakikalık oynanış videosunu da yayınladı.

Gamescom 2018'de Capcom, Devil May Cry serisinin beşinci oyununun piyasaya çıkış tarihini açıkladı. Bugün paylaşılan video, Devil May Cry 5'in 8 Mart 2019'da oynanılabilir hale geleceğini ortaya koydu. Oyundaki bazı detaylar hakkında bilgi de veren video, yoğun bir ilgi gördü.

Gamescom 2018, Devil May Cry 5 hakkında birçok detayı öğrenmemize katkı sağladı. Bugün itibariyle Xbox One X üzerinde 15 dakikalık oynanış videosu da yayınlanan oyunun çıkış tarihine ise oldukça uzun bir zaman var. Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyunun fiyatı ise henüz bilinmiyor.