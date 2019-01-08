Devil May Cry 5'in Demo Çıkış Tarihi Açıklandı

Hack & Slash türünün en efsane yapımlarından Devil May Cry'ın son oyununa yaklaşırken, demo çıkış tarihi de ortaya çıktı.

Steam'de 259 TL fiyatıyla ön siparişte olan Devil May Cry 5'in resmi çıkış tarihi 8 Mart 2019 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Xbox One sahiplerine özel 20 dakikalık bir demosu yayınlanan oyunun yeni demosu da çok yakında bizlerle olacak.

Oyunu henüz deneyimleyemeyen diğer konsol ve platform sahipleri, 7 Şubat 2019'da demoya erişebilecekler. İlk demoyu oynayan Xbox One sahipleri, bu demoyu da yeniden oynayabilme imkanına sahip olacak.

Capcom'un efsane serisinin yeni oyunu, demosuyla büyük beğeni kazanmıştı. DMC 5'in demosundan oynanış videosuna hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

DMC 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

Windows 7 (64-BIT) İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi

Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri