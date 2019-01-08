Devil May Cry 5'in Demo Çıkış Tarihi Açıklandı

Steam'de 259 TL fiyatıyla ön siparişte olan Devil May Cry 5'in resmi çıkış tarihi 8 Mart 2019 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Xbox One sahiplerine özel 20 dakikalık bir demosu yayınlanan oyunun yeni demosu da çok yakında bizlerle olacak.
Oyunu henüz deneyimleyemeyen diğer konsol ve platform sahipleri, 7 Şubat 2019'da demoya erişebilecekler. İlk demoyu oynayan Xbox One sahipleri, bu demoyu da yeniden oynayabilme imkanına sahip olacak.
Capcom'un efsane serisinin yeni oyunu, demosuyla büyük beğeni kazanmıştı. DMC 5'in demosundan oynanış videosuna hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
DMC 5 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan