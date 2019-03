Devil May Cry 5’in Son Oynanış Videosu Yayınlandı

Capcom’un popüler serisi Devil May Cry’ın yeni oyunu olan Devil May Cry 5’in son oyun içi videosu yayınlandı.

Gevşek gevşek konuşup epik epik dövüştüğümüz, boyut boyut gezip envai çeşit iblisten zibilyon tane dövdüğümüz muhteşem oyun serisi Devil May Cry’ın son oyunu Devil May Cry 5 de yakın zamanda bizimle birlikte olacak. Devil May Cry 5 çıkmadan önce oyunun son bir oyun içi videosu yayınlandı. Videoda sürpriz bozan var, bu sebeple hikayeyle ilgili bilmek istemeyebileceğiniz bazı şeyleri bu videoda görmeniz olası.

Oyunu oynamayı düşünen kişiler sürprizbozanları görmeden karar versinler diye önce teknik özelliklerden bahsedelim. Oyun Capcom’un kendi grafik motoru RE engine ile yapıldı. Bu ne anlama geliyor? Fotoğraf gerçekçiliğinde karakter tasarımları, muhteşem ışık efektleri, yüksek kalite grafikler bizi bekliyor anlamına geliyor. Oyun Denuvo anti-damper teknolojisine sahip olacak.

Gelelim oyun içi videosuna. Videoda Nero ve Sparda kanından genç bir iblis avcısını, cehennemden fırlamış iblislerle dövüşmek üzere Red Grave City’e giderken görüyoruz. Yanlarında ise silah zanaatkarı ve yeni ortakları Nico, efsanevi iblis avcısı, pantolonunu giyerken bile iblis öldürebilen Dante ve yeni, gizemli karakterimiz V bulunuyor.

Oyun içi videosunu aşağıda bulunuyor. Oyunun çıkış tarihi ise 8 Mart.