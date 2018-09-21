Devil May Cry 5'in Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Devil May Cry 5'in Steam üzerinden ön sipariş sayfası açıldı. Bu sayede oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

Bugün itibarı ile Devil May Cry 5, Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Standart versiyonu 259 TL, Deluxe versiyonu ise 310 TL'den satışa çıkan oyunun piyasaya çıkmasına daha 6 ay gibi bir süre olmasına rağmen, Capcom tarafından heyecan sürekli yükseltiliyor. Steam sayfasının açılması sonrasında oyun için sistem gereksinimleri de belli oldu.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun, 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak.