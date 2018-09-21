Devil May Cry 5'in Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Bugün itibarı ile Devil May Cry 5, Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Standart versiyonu 259 TL, Deluxe versiyonu ise 310 TL'den satışa çıkan oyunun piyasaya çıkmasına daha 6 ay gibi bir süre olmasına rağmen, Capcom tarafından heyecan sürekli yükseltiliyor. Steam sayfasının açılması sonrasında oyun için sistem gereksinimleri de belli oldu.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için yayınlanacak oyun, 8 Mart 2019 tarihinde bizlerle olacak.