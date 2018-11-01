Devletin Akaryakıttaki ÖTV Kaybı Son Buluyor

Akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatlarını sabit tutan eşel mobil sisteminin karşıladığı tutar 3 kuruşa kadar düştü.

Uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları oldukça geriledi. Bu durum ülkemiz piyasalarına da yansıdı. Devletin, benzinde zam ihtiyacını ÖTV’den karşıladığı tutar, 5 ay sonra ilk kez 3 kuruşa kadar düştü.

İndirim Yapılmıştı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası konu ile şunları söylemişti:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 01/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 17 otogazda 8 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Eşel Mobil Sistemi Nedir?

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV üzerinden işlem yapılmasını öngören eşel mobil sisteminde, vergi tutarlarında düzenlemeye gidilmişti. Devlet, 17 Mayıs’tan bu yana benzin ve motorinde pompa fiyatlarını sabit tutarak zam ihtiyacını ÖTV’den karşılıyor. İndirim söz konusu olursa da ÖTV’yi artırıyor. Bu arada, sadece 16 Ağustos'ta ÖTV artışı pompaya yansıdı. Benzin 60, motorin 55 kuruş zamlandı.