Bir Sürücünün Ehliyetine Dezenfektan Yüzünden El Konuldu

Mola verdiği sırada dezenfektan kullandıktan sonra polis kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyetine el konan Ferit Aslan, ehliyetini geri alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Mersin'de şehirler arası nakliyat işi yapan Ferit Aslan, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'a yük götürürken Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Aracına yakıt alan Aslan, istasyondan çıkarken ise artık hepimizin her yerde durmadan kullandığı gibi, dezenfektan ve kolonya kullandı.

Aracına dönüp yolculuğuna devam eden Aslan, gece bir polis kontrolüne girdi ve polisler burada Ferit Aslan'ın 0.26 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkol kullanmadığını, mola verdiğinde kullandığı dezenfektan ve kolonya sebebiyle böyle bir durumun yaşanıyor olabileceğini polis memurlarına ifade eden Aslan'a 1.128 TL para cezası kesildi. Aynı zamanda işi nakliyecilik olan Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Hastanede yaptırdığı kan testinde sonuç 0 promil çıktı:

Alkollü çıkması sonucu bir devlet hastanesine giderek test yaptıran Ferit Aslan'ın kan testinin sonucu 0 promil çıksa da, Aslan'a cezai işlem uygulanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine el konulan Aslan, yaşanan bu hatayı düzeltebilmek ve ehliyetini geri almak için hukuk mücadelesi başlattı.

Ehliyetine el konulması sebebiyle zor durumda olduğunu ifade eden Aslan konuyla ilgili olarak 'Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.' şeklinde konuştu.

Dezenfektan kullanımının alkolmetreyi etkilemesi mümkün:

Akıllara ilk olarak gerçekten de dezenfektan kullanımının alkolmetreyi etkileyip etkilemeyeceği sorusunu getiren duruma Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin'den yanıt geldi. Üresin, böyle bir durumun mümkün olduğunu söyleyerek yaptığı açıklamada 'Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır.' ifadelerine yer verdi.