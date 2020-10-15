Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen "Uçuş Rehberim" isimli uygulamanın lansman etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uygulamanın sahip olduğu özellikleri anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçak yolculuklarına yeni bir deneyim kazandıracak olan "Uçuş Rehberim" isimli mobil uygulamanın işlevsel hale geçtiğini duyurdu. Uygulamanın lansmanı için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gazetecilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, vatandaşların bu uygulamayı kullanarak havalimanlarında günlük 2 GB'ye kadar ücretsiz internet kullanabileceklerini söyledi.

Geliştirilen yerli ve milli çözümlerle tüm ulaşım alanlarında dijitalleşmeyi amaçladıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları çalışmaların meyvelerinden bir tanesinin de Uçuş Rehberim olduğunu söyledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen mobil uygulamanın vatandaşların tüm ihtiyaçlarına çözüm olacağını söyleyen Ulaştırma bakanı, uygulamanın en önemli özelliklerine de değindi.

Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Uçuş Rehberim uygulaması, yolculuk takiplerini gerçekleştirebiliyor. Bu sayede vatandaşlara gönderilen bildirimlerle hem uçağa giriş sırasında yoğunluk oluşması hem de uçuşların kaçırılması engellenmiş oluyor. Ayrıca bu uygulamayı kullanan vatandaşlar, bulundukları havalimanında sunulan tüm hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olup, bu hizmetlere erişebilecek.

Uçuş Rehberim uygulamasının dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de park edilen araçlarla ilgili. Uygulama içerisinde "Aracım Nerede?" isminde bir özelliğin olduğunu söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu özellik sayesinde havalimanına park edilmiş bir otomobilin yerinin bir daha karıştırılmayacağını ifade etti. Ayrıca bu uygulama, koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren HES kodu sorgulamasının yapılmasını da sağlıyor.

Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Uçuş Rehberim isimli uygulamanın özellikleri, bunlarla sınırlı kalmayacak. Karaismailoğlu, yakın zamanda uygulamaya eklenecek olan "Çek-Gönder" isimli bir özellikle kullanıcılar ile havalimanı yönetimi arasında hızlı ve etkili bir iletişim sağlanacağını söylüyor. Bu sayede vatandaşların sorununa, en hızlı şekilde çözüm bulunmuş olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Uçuş Rehberim uygulaması, an itibarıyla hem iOS hem de Android telefonlarda kullanılabiliyor. Boyutsal olarak oldukça küçük olan mobil uygulama (iOS platformunda 44.1 MB, Android platformunda ise 15 MB), eski cihazlarda da çalışabilecek şekilde geliştirilmiş. Uygulamayı indirmek isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.