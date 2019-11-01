Çıkmasına Hayal Gözüyle Bakılan Diablo IV Resmen Duyuruldu

Blizzard’ın en bilinen oyunlarından bir tanesi olan Diablo serisinin yeni oyunu Diablo IV, uzun süredir hayranları tarafından bekleniyordu. Şirket, BlizzCon 2019 etkinliğinde oyunu resmi olarak duyurdu.

Diablo serisinin hayranlarının uzun süredir beklediği Diablo IV, en sonunda resmi olarak duyuruldu. Blizzard, Anaheim’da düzenlenen BlizzCon 2019’un açılış töreninde oyunu resmi olarak duyurdu. Oyun, 2012’de çıkan Diablo III’ten bu yana seriye eklenen ilk oyun oldu. Uzun bir tanıtım ile duyurulan oyun, hayranlara serinin ilk oyunlarındaki karanlık tonları hatırlattı.

Blizzard oyun tanıtımında şu açıklamayı yaptı: “Diablo IV, milyonlarca kişinin katledildiği Diablo III’te gerçekleşen olaylardan yıllar sonrasında geçiyor. Oluşan güç boşluğunda efsanevi bir isim yeniden ortaya çıkıyor.”

Diablo IV'te öze dönüş yaşanacak:

Blizzard, etkinlik sırasında Diablo IV’ün daha fazla kan ve vahşet gibi şeylerin yanı sıra markanın karanlık köklerine yeniden döneceğini vurguladı. Duyurulan ilk üç sınıf; Barbarlar, Büyücüler ve Druidler oldu.

Blizzard, oyunun arkasındaki teknolojiyi ise şöyle anlattı: “Diablo IV, markayı karanlık ve yeni derinliklere itecek modern teknoloji kullanılarak geliştirildi. Bu teknoloji, oyuncuların göreceği, duyacağı ve hissedeceği her şeyin kalbinde yatıyor ve daha çekici bir deneyim sunuyor.”

Diablo IV; PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkacak:

Diablo IV’ün oyuncuları daha cesur bir dünyaya çekeceğini ifade eden Blizzard, yeni teknolojinin Diablo serisi için sayısız olasılık açtığını söyledi. Şirket, ayrıca Druidlerin şekil değiştirmesi gibi karakter animasyonlarının daha akıcı hâle geldiğini de dile getirdi. Blizzard, ana serinin dördüncü oyunuyla ilgili bu seneki etkinliğe kadar hiç konuşmamayı tercih etmişti.

Şirket, geçen sene düzenlenen BlizzCon’da hâlâ yayınlanmamış olan mobil oyunu Diablo Immortal’ın duyurusunu yapmıştı. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında orijinal Diablo, ilk dijital olarak oyunculara sunulmuştu. Geçtiğimiz sene mobil Diablo oyununu duyurarak çok büyük eleştirilere maruz kalan şirket, Diablo IV’ün çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi de vermedi ancak oyun; PlayStation 4, PC ve Xbox One konsollarına gelecek.

Siz yayınlanan Diablo IV tanıtım videolarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.