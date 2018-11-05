Diablo Immortal'ın Videosu 'Dislike' Manyağı Oldu

Blizzard'ın Blizzcon etkinliğinde duyurduğu Diablo Immortal videosu, 'hardcore' oyuncular tarafından dislike yağmuruna tutuluyor.

Blizzcon etkinliğinde yeni bir Diablo oyunu duyurulacağı ortaya çıktığında, serinin hayranları heyecandan tırnaklarını yemeye başlamıştı. Açılış seremonisinde oyunun sadece mobil platformlara geliştirildiği ortaya çıkınca oyuncular adeta çıldırdı. Konuyla ilgili bugün hazırladığımız habere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Blizzard'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan sinematik fragman şu an bir dislike rekoru kırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz bu yazıyı hazırlarken, oyunun YouTube'daki videosu 2.7 milyon izlenme ile 14 bin 'like' ve tam 381 bin 'dislike' almış durumda.

Gelelim işin enteresan tarafına: Reddit kullanıcılarının fark ettiği üzere, videodaki dislike sayısı 'büyülü' bir biçimde düşüp yükseliyor. Dün akşam saatlerinde 311 bin olan dislike sayısı, bu sabah 215 bine düştü. Daha sonrasında yeniden fırlayan bu rakam kafaları karıştırdı. Reddit kullanıcıları, Blizzard'ın bu rakamları usülsüzce değiştirdiğini iddia ediyor.

Elbette Diablo gibi bir serinin yeni platformlara yelken açması ve hayran kitlesini genişletmek istemesi oldukça normal. Burada oyuncuları çıldırtan şey ise büyük bir duyuru yapılacakmış gibi lanse edilerek serinin hayranlarının adeta trollenmesi oldu belki de. Bakalım Blizzard önümüzdeki günlerde hayranların gönlünü nasıl kazanacak.