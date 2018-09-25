Banks Power adlı bir YouTube kanalı, Ford F-150'nin diferansiyel dişlisine şeffaf bir kapak takarak olanları görüntülemiş.

Özellikle dişlilerden oluşan bir mekanizmanın kapağını şeffaf bir kapakla değiştirip mekanizmanın çalışmasını izlemek oldukça zevklidir. Banks Power adlı YouTube kanalı, Ford F-150’nin arka diferansiyel kapağını şeffaf bir kapak ile değiştirip olanları görüntülemiş ve ortaya bir hayli tatmin edici bir görüntü çıkmış.

Diferansiyel dişlilerinde, tork transfer verimi ve uzun ömrü yağlar tarafından sağlanan rulmanlar ve ayna dişlileri bulunur. Dişliler döndükçe, içerideki yağ, dişliler arasında sağa sola dağılmaya başlayarak dişlilerin birbirine değmesini ve silindirlerin ve rulmanların da temas etmesini engeller.

İlk bakışta, sağa sola dağılma terimi saçma gelebilir; ancak yağın, ihtiyaç duyan tüm parçalara yedirilmesini sağlamak da esasında mühendislik çalışmaları gerektiren bir şey.

Aslında bu video, yedek parça olarak satılan diferansiyel kapaklarının, parasını hak edip etmediğini göstermek için Gale Banks tarafından çekilen bir serinin bir parçası. Diferansiyel kapaklarının olayı ne derseniz; bu kapaklar, kamyonet kullanıcıları arasında modifiye amaçlı olarak sık sık değiştirilmekte. Gale Banks’in diğer videolarını da izlemek isterseniz buraya tıklayarak kendisinin kanalına ulaşabilirsiniz.