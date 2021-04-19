Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kripto varlıklarla alışverişin önüne geçileceği açıklanmıştı. DigiliraPay kurucusu, bu yönetmeliğin bizden neler götürebileceğini Independent’a açıkladı.

Bundan 3 gün önce, perşembe gününü cumaya bağlayan gece, Resmi Gazete’de kripto para dünyasını ilgilendiren bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte Türkiye, ilk kez ‘kripto varlık’ kavramını tanımladı. Fakat yönetmelik, kripto paraların ülkemizdeki kullanımını sınırlandıracak şekilde kripto paralarla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti.

Bu karar, hem dünyada hem de Türkiye’de gündem olmuşken yönetmeliğe dair değerlendirme, bu kez karardan direkt etkilenen DigiliraPay şirketinin kurucusu Serkan Bayar’dan geldi. DigiliraPay, “Türkiye’nin ilk kripto parası Digilira’nın yaratıcısı” olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Fakat yönetmelik, şirketin planlarının önüne büyük bir taş koydu diyebiliriz. Serkan Bayar’ın açıklamaları, yönetmeliğin ülkemizde kripto parayla alışveriş hizmeti vermeyi planlayan tüm şirketlerin nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Şirket, merkezini yurt dışına taşımak zorunda kalabilir:

Eskişehir merkezli DigiliraPay, yeni yönetmelikte belirtilen tarih 30 Nisan’a kadar Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Zira şirket, 30 Nisan’dan sonra hiçbir şekilde hizmet veremeyecek. Serkan Bayar da bu nedenle şirketin merkezini faaliyet gösterebilecekleri Malta ya da Estonya’ya taşıyabileceklerini belirtti.

Kripto varlıkların anonim yapıya sahip olmaları gerekçesiyle yapılan sınırlama hakkında:

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini sağlayan gerekçelerden birisi olan kripto varlıkların anonim yapısı ve dolayısıyla takip edilemezliği, Serkan Bayar’ın başlıklarından birisi oldu. Bayar, DigiliraPay için hazırlanan altyapının kimlik onayını şart koştuğunu ve bu onay olmadan hiçbir kullanıcının kripto paralarını kullanamadığını ifade etti. Ayrıca çevrimiçi alışverişlerde mal ve hizmetin satın alındığı üye iş yerlerine kripto para ile değil, doğrudan itibari parayla yerel para birimi cinsinden ödeme yapıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra gerekçelerden birisi daha olan denetleme mekanizmasının olmamasına da değinen Bayar, “Kullanıcılarımızın tüm transferleri blockzincire yazılıyor. Üye işyerlerine aracılık ettikleri kripto para ödemelerinden almış olduğumuz komisyonu faturalandırıyoruz. Üye işyerleri de kripto para karşılığı satmış olduğu hizmeti faturalandırıyorlar. Resmi olarak beyan ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Yabancı turistin parası yerel ekonomiye kazandırılabilirdi:

Digilira Teknoloji A.Ş., nisan ayında otellerde kripto para ödeme dönemini başlatmayı planlıyordu. Bu da turistlerin şirketin cüzdan uygulaması aracılığıyla kripto parayla ödeme yapabilmelerini sağlayacaktı. Böylece yerel ekonomiye katkı sağlanacaktı. Fakat yönetmelikle birlikte bunun önü kesildi. Serkan Bayar’sa şirketin yurt dışına taşınmasıyla yönetmeliğin arkasından dolanabilineceğini şu sözlerle anlattı:

“Otellerin de kripto para ile ödeme kabul etmesi yerine bizim yurtdışındaki şirketimizin kripto para ile otel ödemelerini kabul edip otellerden itibari para karşılığında bu odaları alması mümkün olabilir. Yani kripto para ile hizmet veren bir turizm acentesine dönüşebilir.”

Yönetmelikten bir gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndan yazı gelmiş:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Serkan Bayar’ın aktardığına göre şirkete bir yazı gönderdi. Bu yazıda Fintech şirketlerinin faaliyet alanlarının tam olarak ne olduğu soruldu. Bu yazıda “bankacılık, finans, sigorta ve blockchain ile ödemeler” seçenekleri yer alıyordu. Bayar, bu konu hakkında “Bu araştırmayı tamamlayıp, hemen akşamında da yasaklanması çok enteresan.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın tersine hareket edildi:

“Dünya bu tarafa doğru giderken bunun ülkemizde yasaklanması üzücü ve biz dünyada ilkiz. Kripto paraların kullanımını yasaklayan ülkeler oldu. Ama kripto paraların ödeme amacıyla kullanılmasını yasaklayan ilk ülke olduk. (…) Bu tip yasaklarla resmi ve yasal olarak yapılacak işlemleri bir anda yeraltına itmiş oluyorsunuz.”