Digital Brain, veri akışı ve gerçek zamanlı veri analitiği alanında önde gelen şirket Confluent ile ortaklığa gitti. Bu ortaklık, Türkiye'deki işletmelere güvenli bir bulut veri akışı hizmeti sağlayacak.

Ayhan Demirci tarafından kurulan yerli şirket Digital Brain; veri, yapay zekâ ve bulut hizmetleri sunan bir şirketti. Kurumların yapay zekâ ve dönüşüm yolculuklarına eşlik etmeyi planlayan şirket, şimdi de önemli bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Digital Brain, veri akışı ve gerçek zamanlı veri analitiği alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan ve Confluent ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında SaaS (hizmet olarak yazılım) bulut çözümleri Türkiye’de sunulmaya başladı.

Sektörlere güvenli bir veri akışı analitiği teknolojisi hizmeti verilecek

Digital Brain ve Confluent ortaklığı kapsamında Türkiye’deki kritik sektörlere güvenli bir SaaS bulut veri akışı analitiği teknolojisiyle hizmet verilecek. Bu hizmetler, sektörlerin yerel veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılarken işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini de hızlandıracak.

İş birliği ile gerçek zamanlı veri, Digital Brain’in yapay zekâ çözümlerine entegre edilecek. Böylece ülkemizdeki işletmelere küresel ölçüde rekabet avantajı sağlanacağı söyleniyor. Confluent’ın platformu, işletmelere tüm verilerini gerçek zamanlı olarak aktarma, bağlama, işleme ve yönetme imkânı sunuyor. Bu şekilde de sayısız uygulama arasında sorunsuz erişim ve yeniden kullanım sağlanabiliyor.

Digital Brain, son zamanlarda önemli ortaklıklar kurmuştu. Örneğin MEXT ile yapılan bir başka iş birliği, veri akışı ve yapay zekâ çözümlerinin benimsenmesini destekleyerek yerel teknoloji şirketleri ve üniversitelerle birlikte çalışma potansiyelini artırmayı amaçlıyordu. Ayrıca şirket, yapay zekâ ve veri alanında genç yeteneklerin gelişimini desteklemek için de saha projeleri, özel oturumlar ve mentorluk gibi şeyleri içeren programlar oluşturduğunu belirtti.